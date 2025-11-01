Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un submarino de EE UU dispara un misil capaz de transportar ojivas nucleares en aguas de Florida. EFE

Trump insiste en realizar ensayos atómicos que amenazan el pacto nuclear Start con Rusia

La ONU, Irán y China exigen a EE UU que descarte la idea y los demócratas planean bloquear los fondos para pagar las pruebas

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Viernes, 31 de octubre 2025

Comenta

La inmediatez con la que Donald Trump anunció el jueves que Estados Unidos reanudará los ensayos nucleares choca con una realidad: el tiempo. En caso ... de hacerse efectiva su orden, el Departamento de Energía necesitará al menos dos años para preparar una detonación subterránea, desde su diseño hasta los aparatos para estudiarla, además de una inversión multimillonaria. En otras palabras, si todo fuera sobre ruedas y el Congreso no pusiera trabas a la financiación, el presidente tendría el tiempo justo para realizar pruebas antes del final de su mandato. De momento, la representante demócrata Dina Titus ya ha dado muestras de que su partido dará la batalla en la Cámara tras anunciar este viernes un proyecto de ley para evitar que se utilicen fondos federales en un test.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Caso Kárate: el pederasta Torres Baena vuelve a vivir dentro de la prisión
  2. 2 Un móvil y un pasaporte con sangre, junto al cadáver encontrado en la Avenida Marítima
  3. 3 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  4. 4 Libertad provisional para el médico detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta
  5. 5 Un vertido «de apariencia química» mata al 40% de la producción de lubinas de las granjas de Melenara
  6. 6 La ULPGC cierra la puerta a Vito Quiles: «no autorizará» actos que promuevan la confrontación y provocación
  7. 7 Canarias no remonta: un año más sigue siendo la comunidad con peor calidad de vida
  8. 8 Sin techo pero con esperanza: la historia de Reyes en las calles de El Sebadal
  9. 9 Un segundo accidente de tráfico deja cuatro heridos leves a la altura de La Laja
  10. 10 Estos son los barrios más afectados por los rebosos de basura en los contenedores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Trump insiste en realizar ensayos atómicos que amenazan el pacto nuclear Start con Rusia

Trump insiste en realizar ensayos atómicos que amenazan el pacto nuclear Start con Rusia