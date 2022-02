Trump insinúa que se presentará a las elecciones de 2024

El expresidente de EE UU, Donald Trump, criticó la gestión del mandatario Joe Biden, a quien tachó de «incompetente» y «débil». Características por las que le culpó de la guerra en Ucrania, además de señalar que con él al mando de la Casa Blanca la ofensiva militar no se hubiera llevado a cabo. «Están permitiendo que Putin se salga con la suya en este asalto a la humanidad», manifestó en la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada el sábado en Orlando. De hecho, declaró ser «el único presidente del siglo XXI en cuyo mandato Rusia no invadió otro país», al mismo tiempo que mencionaba la ocupación del Kremlin a Georgia durante el mandato de George W. Bush, así como a Crimea en la presidencia de Barack Obama.

Tras hacer hincapié de nuevo en el fraude electoral de 2020, volvió a insinuar una posible candidatura a la presidencia en 2024. «Como todo el mundo entiende, este horrible desastre nunca hubiera ocurrido si nuestras elecciones no hubiera sido manipulada y si yo fuera el presidente. En noviembre de 2024, ellos (los demócratas) lo descubrirán como nunca antes. Lo hicimos dos veces y lo haremos de nuevo. Lo haremos de nuevo, una tercera vez», aseguró con firmeza ante sus seguidores.

Alaba la valentía de Zelenski

Por otra parte, Trump –quien ha defendido en varias ocasiones a Vladímir Putin– condenó la invasión rusa y elogió al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien llamó «valiente» por permanecer aún en Kiev, la capital del país, aguantando la ofensiva de Moscú. «El ataque ruso a Ucrania es espantoso. Estamos orando por el orgulloso pueblo de Ucrania. Dios los bendiga a todos», afirmó el republicano.

Asimismo, ironizó sobre el paquete de sanciones que Washington y los aliados de la OTAN están imponiendo a Rusia tras la invasión a Ucrania. «Putin está diciendo 'oh, me van a sancionar como me han sancionado durante los últimos 25 años'. ¿Quiere decir que puedo apoderarme de todo un país y solo me van a sancionar?», expresó en tono jocoso.