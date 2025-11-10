Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rudy Giulani durante un acto público en Washington. Reuters

Trump indulta a casi 80 implicados en el intento de anular las elecciones de 2020

El presidente alega que el abogado Rudy Giuliani y otros acusados «fueron víctima de un sistema politizado que criminalizó sus opiniones»

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:58

Comenta

Donald Trump volvió a hacer uso de sus poderes presidenciales de clemencia para salvar de la justicia a su amigo y ex abogado Rudy Giuliani, ... despojado de su licencia para ejercer la abogacía y embargado por daños civiles por su papel en la conspiración electoral de 2020 para asegurar la victoria fraudulenta de Trump. A la vez, se le considera uno de los principales promotores de las teorías de fraude que alimentaron el asalto al Capitolio del 6 de enero y aún se enfrentaba a otros procesos penales en Arizona.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atentos a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias»
  2. 2 La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias
  3. 3 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  4. 4 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
  5. 5 ¿Cuándo y cómo pagar la nueva tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria?
  6. 6 El brote de sarampión llega a Gran Canaria: ya son 21 casos
  7. 7 Un camarero se lanzó al agua y salvó a tres personas en el golpe de mar de Puerto la Cruz: «No dudé ni un momento»
  8. 8 Don Zoilo fulmina el carril bici: un peligro y «una chapuza»
  9. 9 Una esquinita que huele a lo de siempre: Así es la nueva era de Gazuza
  10. 10 El Cabildo de Gran Canaria entra en el club de los milmillonarios

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Trump indulta a casi 80 implicados en el intento de anular las elecciones de 2020

Trump indulta a casi 80 implicados en el intento de anular las elecciones de 2020