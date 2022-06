Trump diseñó la trama del fraude electoral meses antes de los comicios

La segunda audiencia pública de la comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio se centró en analizar específicamente las acciones de Donald Trump tras la derrota ante Biden en las presidenciales de 2020. Diferentes testimonios confirmaron que el anterior inquilino de la Casa Blanca era consciente de que había perdido y que, por ello, optó por una campaña deliberada de negacionismo que culminó en el ataque violento del 6 de enero de 2021.

La conspiración fue supervisada y dirigida por el propio Trump para anular los resultados electorales y bloquear la transferencia de poder mediante «una trama sin precedentes en la historia de Estados Unidos», señaló el presidente de la Comisión, Bennie Thompson, en su discurso de apertura. La vicepresidenta, Liz Cheney, fue más allá y le acusó de ocultar la evidencia de su fracaso para engañar a sus partidarios y utilizarlos. Citando a un consejo editorial conservador, Cheney señaló que «Trump traicionó a sus partidarios con la estafa del 6 de enero y todavía lo sigue haciendo».

En horario de mañana esta vez, la Comisión se vio este lunes obligada a retrasar la audiencia para reajustar su presentación debido a la ausencia inesperada del exjefe de campaña de Trump, Bill Stepien, que tuvo una emergencia familiar -su esposa dio a luz- y no pudo testificar en directo, como estaba previsto.

Como introducción, la comisión mostró una serie de declaraciones públicas de Trump anteriores a las elecciones en las que desde el 8 de abril de 2020 ya advertía de que la única forma posible en que podría perder las elecciones en noviembre sería debido al «fraude electoral».

El ex fiscal general del Estado sufrió un intento de golpe por no apoyar al líder republicano

Indicativo de que el expresidente conocía las previsiones electorales por sus asesores de campaña en los meses previos a los comicios y, sabiendo que no le eran favorables, tramaba ya una vía 'alternativa' para refutar los resultados como «fraudulentos», y que ello le permitiría impedir la transferencia de poder.

El primer testigo de este lunes, Chris Stirewalt, ex editor jefe de Política de Fox, la primera emisora de televisión nacional en anunciar que Trump había perdido el crítico Estado de Arizona, declaró sobre el meticuloso proceso que se sigue en los medios para declarar un resultado electoral. Stirewalt fue duramente criticado por su decisión periodística objetiva, tanto en la cadena como por Trump y sus aliados.

Numerosos testimonios

Para consolidar su credibilidad, la comisión se apoyó también en las numerosas evidencias de testimonios de abogados y funcionarios de la Casa Blanca que desvelaron las piezas del gran puzle de la farsa sobre el fraude electoral. Los abogados que trabajaron en la campaña electoral de Trump declararon no haber visto nunca pruebas de que las elecciones de 2020 hubieran sido robadas.

Los vídeos incluyeron declaraciones de Rudy Giuliani, el exabogado de Trump caído en desgracia, que la misma noche electoral, «intoxicado», promovió la idea de negar los resultados como falsos, cuando las cifras electorales favorecían a Biden. En su testimonio, el director de campaña de Trump, Bill Stepien, declaró asimismo haber dicho al presidente no apoyar la idea de declarar la victoria en la propia noche de los comicios, pero Trump no estuvo de acuerdo.

También bajo intensa presión, el ex fiscal general William Barr admitió haberle dicho a Trump que el Departamento de Justicia «no toma partido en las elecciones» y no ser «una extensión de su equipo legal». Barr le aseguró que el papel del departamento era investigar evidencia específica y creíble de fraude, y que, tras haberlo hecho, no había encontrado ninguna. La negativa de Barr a doblegarse a la presión de Trump fue el detonante del intento de minigolpe en el departamento que provocó su dimisión en diciembre de 2020.

El exmandatario ni siquiera esperó a anunciar la salida de Barr para presionar a su sucesor interino, Jeffrey Rosen, a iniciar una investigación ficticia sobre las supuestas denuncias de fraude y, ante su resistencia, intentó también sustituirle con otro fiscal del departamento más adepto a su trama, Jeffrey Clark.