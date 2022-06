Los principales testimonios del asalto al Capitolio: «La violencia no fue un accidente» «Donald Trump, el presidente, incitó a una multitud de enemigos internos de la Constitución a marchar hacia el Capitolio y subvertir la democracia estadounidense», afirma el responsable de esta investigación parlamentaria

Arriba. Bennie G. Thompson y Liz Cheney. Debajo. Caroline Edwards y Jamie Raskin. / R. C.

El ataque al Capitolio del 6 de enero fue «la culminación de un intento de golpe» que puso en riesgo 'siglos de democracia constitucional'. Con estas palabras el presidente de la Comisión que investiga la insurrección, Bennie Thompson, inauguró la primera de seis audiencias públicas históricas transmitidas en directo a los norteamericanos en horario de máxima audiencia. A continuación, se recogen algunos de los testimonios del proceso por el asalto al Capitolio:

Bennie G. Thompson - Presidente demócrata del comité «La violencia no fue un accidente, se quiso detener el traspaso de poder»

El presidente del comité, el demócrata Bennie G. Thompson, abrió la primera jornada de las audiencias públicas con un discurso en el que acusaba al expresidente Donald Trump de la contienda. «La violencia no fue un accidente. Representó la última y más desesperada oportunidad de Trump para detener el traspaso de poder. Y, en última instancia, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, incitó a una multitud de enemigos internos de la Constitución a marchar hacia el Capitolio y subvertir la democracia estadounidense», manifestó.

La insurrección marcó una página en negro en la historia del país. «No podemos esconder lo que pasó debajo de la alfombra», apuntó Thompson. «El pueblo estadounidense merece respuestas. Así que me presento ante ustedes esta noche no como demócrata, sino como estadounidense que juró defender la Constitución, la cual no protege solo a los demócratas o a los republicanos, sino a todos. Y este plan fue un intento de socavar la voluntad del pueblo».

Un año después, «nuestra democracia sigue en peligro. La conspiración para frustrar la voluntad del pueblo no ha terminado. Hay quienes en este país tienen sed de poder pero no tienen amor ni respeto por lo que hace grande a Estados Unidos: la devoción a la Constitución y la lealtad al Estado de Derecho», alertó el demócrata.

Liz Cheney - Vicepresidenta republicana «El líder republicano animó a la mafia, no actuó para sofocarla»

La vicepresidenta republicana Liz Cheney señaló que Trump trató de usar los recursos de su oficina, incluido el Departamento de Justicia, para anular la votación de las presidenciales y presionó al vicepresidente Mike Pence para que descartara los votos del colegio electoral para Joe Biden el 6 de enero de 2021. Y una vez que estalló la violencia, el magnate no solo no actuó para sofocarlo, sino que «animó a la mafia», afirmó. «Consciente de los cánticos de los alborotadores para que 'cuelguen a Mike Pence', Trump respondió con este sentimiento: 'Tal vez nuestros partidarios tengan la idea correcta'. Mike Pence 'se lo merece'», citó.

La intención de Trump, dijo, era seguir siendo presidente del país, a pesar del resultado legal de las elecciones de 2020 y en violación de su obligación constitucional de renunciar al poder. Para ello, «Convocó a la turba, reunió a la turba y encendió la llama de este ataque».

Para finalizar, Cheney hizo referencia a una pintura que cuelga en el Capitolio y muestra a George Washington renunciando voluntariamente al poder al abandonar su cargo en el Ejército Continental, una señal de su deseo de transferir el poder pacíficamente. «La sagrada obligación de defender esta transferencia pacífica del poder ha sido honrada por todos los presidentes estadounidenses. Excepto uno», sentenció.

Caroline Edwards - Policía «El asalto fue toda una carnicería, como una escena de guerra»

«Una carnicería». Así describió el asalto al Capitolio Caroline Edwards, una policía que resultó herida en el ataque. La multitud la arrojó al suelo, dejándola inconsciente y con una lesión cerebral. Cuando se recuperó vio a su alrededor agentes heridos. «Era una escena de guerra. Estaban sangrando y vomitando. Yo resbalaba en la sangre de la gente. Fue un caos. Nunca en mis sueños más locos pensé que me encontraría en medio de una batalla», explicó.

Unos 140 agentes fueron agredidos en el asalto, que se saldó con cinco muertos. Entre ellos, el oficial Brin Sicknick, por un derrame cerebral. Antes de perecer por el ataque, «estaba tan pálido como este papel», recordó Edwards sosteniendo un folio. Al concluir la audiencia, abrazó a la pareja de Sicknick, Sandra Garza, presente en la sala del comité.

Edwards, que aún no ha recibido autorización para volver a trabajar, se llamó a sí misma «la nieta orgullosa de un infante de marina» que luchó en la Guerra de Corea. Ella, como otros policías, sufrió el revés de los seguidores de Trump, tanto el día del asalto como las jornadas posteriores. «Me llamaban traidora. Y no, yo era una estadounidense que se enfrentaba cara a cara con otros estadounidenses y me preguntaba cómo habíamos llegado hasta aquí», declaró.

Jamie Raskin - Miembro demócrata del comité «El expresidente y sus seguidores atacan el Estado de Derecho»

El representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland, es uno de los miembros del Congreso que más agresivo ha sido a la hora de tratar de responsabilizar al expresidente Donald Trump por los disturbios en el Capitolio. «Estamos en medio de una lucha para defender nuestras instituciones democráticas y nuestros procesos democráticos y el orden constitucional», señaló durante su participación en la audiencia.

«Tenemos un expresidente que ahora se ha posicionado a sí mismo y a sus seguidores fuera del orden constitucional. Atacan nuestras elecciones. Atacan la transferencia pacífica del poder. Atacan el Estado de Derecho», declaró Raskin, quien asimismo adelantó que los hallazgos destapados en la investigación del comité «volarán el techo de la Cámara», afirmó.

Raskin fue el director principal del segundo juicio político contra Trump. En el mismo, siete senadores republicanos se sumaron a las filas demócratas para acusar al expresidente por incitar a la insurrección contra el Capitolio. La votación no alcanzó los 67 apoyos necesarios para condenar al líder republicano. Aun así, Raskin señaló con frecuencia que las «mayorías dominantes» tanto en la Cámara como en el Senado creían que Trump era culpable de alentar a la «mafia».