El Supremo de EE UU autoriza a Trump a presentarse a las elecciones

La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado a Donald Trump a presentarse en las elecciones de Colorado. El alto tribunal desestima así un dictamen de los magistrados de este Estado, que habían decidido descalificarlo en virtud de la 14ª Enmienda de la Constitución, que excluye de la carrera electoral a quienes han participado en una insurrección. El fallo ha sido elogiado por el propio expresidente con un mensaje en su red social donde lo considera una «gran ganancia para Estados Unidos». Por su parte, la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, ha expresado su «decepción» al entender que el Supremo «despoja a los Estados de la autoridad para hacer cumplir la Sección 3 de la 14ª Enmienda a los candidatos federales».

Aparte de Colorado, Maine e Illinois también habían vetado la participación del líder republicano por su supuesta implicación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, lo que complicaba no solo su carrera hacia la presidencia sino la de presentarse al 'Supermartes' este mismo 5 de marzo. Lo previsible ahora es que las sentencias de estos dos territorios también decaígan, ya que el Supremo establece que los Estados no son competentes para aplicar ese artículo en casos como el del expresidente. Trump había impugnado las prohibiciones en los tres territorios.

La decisión ha sido tomada por unanimidad de los magistrados. La cláusula tercera de la 14ª Enmienda referida a la insurrección entró en vigor después de la Guerra Civil estadounidense. Fue aprobada en 1868 como una forma de mantener la estabilidad en el país, pero quedó en desuso cuatro años más tarde, con la aministía a los confederados y sus seguidores que les liberaba de sus cargas y condenas judiciales. Un grupo de ciudadanos «por la ética» la recuperó a finales del año pasado y presentó una demanda para tratar de que el líder republicano no pudiera presentarse a los comicios dado los antecedentes del 6 de enero de 2021.

Sin embargo, los jueces subrayan en su sentencia que los Estados no pueden decidir individualmente sobre esta clausula constitucional. «La responsabilidad de hacer cumplir la Sección 3 contra los funcionarios y candidatos federales recae en el Congreso y no en los Estados», señala la resolución. Por lo que pudiera suceder, en su defensa el abogado de Trump había alegado que el asalto al Capitolio fue un «motín» y no se trató de una «insurrección».