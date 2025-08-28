Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Robin Westman

El pistolero de Mineápolis «odiaba a todo el mundo»

La policía cree que actuó solo en busca de notoriedad y cumplía una fantasía perversa

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:35

Robin Westman odiaba a los judíos, a los mexicanos, a Donald Trump… «En resumen, odiaba a todo el mundo», dijo ayer el jefe de policía ... de Mineápolis, Brian O'Hara. Habían pasado poco más de 24 horas desde que la pequeña capilla de un colegio católico en un barrio acomodado de Mineápolis se tiñera de sangre bajo los disparos del último pistolero juvenil. En total, 116 casquillos recuperados de la escena. Y eso, gracias a que se le atascó la pistola, según han descubierto los investigadores.

