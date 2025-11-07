Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El Air Force One, en la base militar estadounidense de Andrews. AFP

Un paquete sospechoso enferma a varias personas en la base militar del Air Force One de Trump

Las autoridades evacúan las instalaciones y han trasladado a un centro médico a los afectados tras entrar en contacto con un polvo blanco

T. Díaz

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:38

Un paquete sospechoso entregado el jueves en la base militar estadounidense de Andrews, conocida por alojar el avión Air Force One del presidente estadounidense, Donald ... Trump, ha enfermado a varias personas al entrar en contacto con el polvo blanco que llevaba en su interior. Según ha informado la CNN, citando un comunicado de las autoridades del recinto, ubicado a las afueras de Washington D.C., los afectados han tenido que ser trasladados a un centro médico y algunos han requerido hospitalización.

