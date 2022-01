19 muertos al incendiarse un bloque de apartamentos en el Bronx neoyorquino

Al menos 19 personas murieron este domingo -entre ellas nueve niños- y otras 63 resultaron heridas -de las cuales una treintena estarían en estado muy grave- en un incendio declarado en un bloque de apartamentos de 19 plantas en pleno centro del barrio neoyorquino del Bronx. Así lo señala en su último balance oficial la Policía de la considerada capital financiera de Estados Unidos. Según las primeras versiones que investigarán ahora los bomberos, el fuego se originó en un dúplex situado entre el segundo y tercer piso de este edificio de viviendas, ubicado en el número 333 Este de la calle 181.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó, por su parte, que unos 200 efectivos han sido movilizados para combatir las intensas llamas, según recoge el diario 'The New York Post'. Varias fuentes citadas por ese medio señalan que una de las víctimas mortales sería un niño de cuatro años. «Estaban sacando cuerpos de todos los pisos. Es el peor incendio que he visto en 30 años», relató un bombero veterano, quien dijo que precisamente el anterior que recordaba de esta magnitud también ocurrió en la zona del Bronx.

El propio alcalde de Nueva York, Eric Adams, se desplazó hasta el lugar de la tragedia para supervisar las tareas de ayuda a las víctimas y las labores de extinción del fuego. «Va a ser uno de los peores incendios de la época moderna en la ciudad de Nueva York», advirtió, según informa Europa Press. Según medios sanitarios, la mayoría de los heridos están más afectados por inhalación de humo durante mucho tiempo que por posibles quemaduras. De hecho, buena parte de las víctimas tuvieron que ser asistidas con bombonas de oxigeno.

Los bomberos trasladan a uno de los heridos. / reuters

Por su parte, la Asociación de Bomberos Uniformados ha denunciado la falta de personal en los camiones que fueron llegando al lugar. «Había cuatro bomberos en lugar de cinco (en el primer camión) porque falta personal a causa del coronavirus», advirtió el presidente de la asociación, Andrew Ansbro.

«Varios de los camiones que llegaron primero estaban en la misma situación. Si hubiera habido personal suficiente se podría haber extinguido antes el fuego y se habría dado atención médica antes», indicó este mismo profesional. Esta cuestión presumiblemente será objeto de polémica en los próximos días.

«Toda una locura»

Una de las vecinas del inmueble siniestrado, Cristal Díaz, de 27 años, logró huir desde el 15º piso junto a sus primos, su tía y su perro. «Estaba tomando un café en el salón cuando olí el humo. Mojamos toallas para ponerlas bajo las puertas. Ha sido todo una locura», relató tras haber visto como las llamas devoraban parte del interior del edificio.

Una chica espera a ser rescatada junto a la ventana de su piso. / afp

Otro vecino avisó, por su parte, que muchas personas no habían salido de sus apartamentos porque no se tomaron en serio las alertas sonoras, dado que no es raro que suene la alarma antiincendios unas dos veces por semana.

Al parecer las llamas comenzaron en los pisos más bajos de la torre de pisos y las primeras llamas se pudieron ver desde el exterior en una ventana de la tercera planta. Los bomberos decidieron desplegar varias escaleras mecánicas a diversas alturas para intentar facilitar la evacuación. Todo ello pese a las dificultades que estaban causando según se acercaba la noche las bajas temperaturas que sufre estos días Nueva York.

Hasta ahora el incendio más grave y con mayor numero de víctimas en un edificio de apartamentos de Estados Unidos desde 2017 tuvo lugar el miércoles pasado en Filadelfia dentro de un inmueble de tres plantas. En concreto. 13 personas murieron en un apartamento -entre ellas ocho menores de edad- en un fuego que, según relató un niño de apenas cinco años a los agentes, se inició cuando él estaba jugando con un mechero junto al árbol de Navidad, donde enseguida prendió la llama.