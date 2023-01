El 'mentiroso' Santos accede a su escaño en el Capitolio

En medio del escándalo por haber mentido sobre numerosos aspectos de su historial, el nuevo congresista republicano por parte de la ciudad de Nueva York y Long Island, George Santos, se incorporó este martes a la Cámara de Representantes. Mientras es objeto de numerosas investigaciones, incluida una anunciada el lunes en Brasil por el presunto robo de una chequera en 2008, el demócrata Tom Suozzi, que perdió su escaño ante Santos, definía la jornada en un artículo de opinión en 'The New York Times' con el punzante titular 'Un estafador me reemplaza en el Congreso hoy'.

Santos 'El mentiroso' desplegó una red de mentiras escogidas con esmero para cubrir todas las casillas de un concurso de popularidad política: ser descendiente de un rico, birracial (en parte negro) y judío ucraniano descendiente de sobrevivientes del Holocausto. También dijo haber contribuido a desarrollar tecnología de captura de carbono, trabajado en empresas como Goldman Sachs y Citigroup, así como tener títulos de Baruch College y la Universidad de Nueva York. Numerosas investigaciones de la prensa confirmaron la inexistencia de registros sobre él en ninguna de estas instancias.

Récord en falsedad política

Con un descaro que establece un nuevo récord en falsedad política, en un tuit llegó a afirmar que «el 11 de septiembre se cobró la vida» de su madre, cuando en realidad falleció en 2016.

Envuelto en una trama digna de la novelista Patricia Highsmith, el talentoso Santos no ha podido explicar tampoco de dónde salieron los 700.000 dólares, que definió como 'fondos propios', con los que financió su campaña electoral. Dos años antes afirmó en un informe financiero no tener activos ni ingresos relevantes.

Santos ha admitido ser culpable de haber 'embellecido' su curriculum, pero no de ser «un criminal que defraudó al país inventando un personaje ficticio» para ser elegido. Lo único que parece ser verdad, hasta ahora, es su nombre y su afirmación de ser gay.