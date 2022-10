Israel ofrece pruebas a EEUU de la cooperación de Irán con Rusia en Ucrania

Las reglas no escritas indican que el inquilino de la Casa Blanca no debe recibir a ningún mandatario extranjero en vísperas de las elecciones para no influir en el resultado, pero al recibir ayer al presidente israelí, Isaak Herzog, Joe Biden no pretendía enviar ninguna señal de apoyo al Partido Laborista, que según las encuestas cederá asientos a la formación ultraderechista de Benjamin Netanyahu. Se trataba precisamente de sellar, con este primer amistoso apretón de manos en el Despacho Oval, que pase lo que pase en Israel la semana que viene, o en EEUU dentro de dos semanas, la amistad entre ambos gobiernos será inquebrantable.

Herzog no dudó en decir en voz alta que ha elegido este momento crítico para ambos dirigentes a propósito: «Esta visita lo encarna mejor: nuestra amistad y nuestros fuertes lazos trascienden todas las diferencias políticas, opiniones y partidos».

El momento también ocurre a pocos días de que Israel firme con Líbano un tratado que el propio Biden ha defendido desde que era vicepresidente de Obama. Y el mismo día en que se cumplían 40 días de la muerte de Mahsa Amini, que ha desatado furibundas protestas internas contra el régimen de los ayatolás, enemigo de Israel. Herzog busca la ayuda de EEUU para fomentar esas protestas y dice haber traído a Washington más pruebas de que los drones iraníes son los que explotan en Ucrania. EEUU ya ha cancelado las conversaciones con Teherán para renovar el tratado antinuclear y promete represalias, pero si Israel puede echar más leña al fuego, lo hará.

Ambas partes reconocieron públicamente que «el desafío iraní» ocupó la mayor parte de la conversación que sostuvieron los dos presidentes. Pero según el comunicado de la Casa Blanca, Biden también «ha enfatizado» la importancia de que el Gobierno israelí tome medidas para desescalar la tensión en Cisjordania y promueva la solución de los dos estados. Palabras que quedarán en papel mojado si las urnas refrendan las encuestas.