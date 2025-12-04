Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una de las imágentes difundidas de la mansión.

Una de las imágentes difundidas de la mansión. C. R

Las 200 fotos y vídeos nunca vistos de la isla de los pedófilos del empresario Jeffrey Epstein

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difunden fotografías y vídeos de la propiedad del empresario fallecido

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 3 de diciembre 2025

Comenta

'El 'caso Esptein' sigue abierto pese la muerte en prisión del empresario pederasta que le da nombre. Los demócratas del Comité de Supervisión de ... la Cámara de Representantes de EE UU han difundido fotografías y vídeos en los que aparecen varios dormitorios de su casa de las Islas Vírgenes Estadounidenses, la conocida como 'isla de los pedófilos. Entre otras, se ve una habitación con máscaras en la pared y un teléfono con nombres escritos en botones de marcación rápida.

