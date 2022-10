La feroz batalla por el voto latino en EE UU

Durante este mes se ha celebrado en Estados Unidos la Herencia Hispana. Numerosos actos públicos, manifestaciones culturales y coloridos desfiles reflejan a lo largo de todo el país la enorme diversidad del mundo latino estadounidense. Son unos días en que destacados funcionarios públicos, patrocinadores de marcas populares y, este año electoral, cientos de candidatos en campaña se apresuran a bailar salsa, saborear tacos, codearse con personalidades latinas y pronunciar las consabidas consignas en español.

Consciente de su importante peso económico y de un poder cultural creciente, el electorado de minorías más grande de EE UU, un 19% de la población, se deja querer a sabiendas de que su voto puede marcar la diferencia en el equilibrio de poder en el Senado y la Cámara de Representantes en las cruciales elecciones del 8 de noviembre. Los denominados comicios intermedios donde demócratas y republicanos dirimen su presencia en las principales instituciones del país, así como en numerosos cargos estatales y locales. Del reparto final dependerá la capacidad de gobierno de Joe Biden en lo que le resta de mandato en la Casa Blanca.

Con todo, para los latinos el cortejo siempre llega a última hora. Ciclo tras ciclo electoral, los consultores políticos y líderes hispanos piden a las campañas demócratas que se enfoquen en los temas que preocupan a sus comunidades, y una y otra vez, advierten que ignorarlas tiene y seguirá teniendo consecuencias. Este año ha sido Javier Palomarez, presidente y director ejecutivo del U.S. Hispanic Business Council, quien ha conminado a los partidos a que no se acerquen a la comunidad hispana con «campañas publicitarias falsas», a las que llama «hispanoexplotación», porque no les «llevarán a ninguna parte».

La economía es la prioridad electoral de todo el mundo, y, por ende, también de los latinos, seguida de la seguridad y la violencia por las armas, el cambio climático, la educación y la inmigración. De hecho, es la manera de abordar la crisis económica y no los conflictos migratorios la que puede decantar el 20% del voto indeciso a favor de uno u otro partido. «Somos como todas las demás familias estadounidenses», explica Palomarez. «La comunidad hispana se enfrenta a altas tasas de interés, altos precios de la gasolina y una inflación récord, y estos son los problemas que están en el frente y en el centro. Y en este momento e históricamente ha sido el partido republicano el que se ha enfocado en los problemas económicos. Creo que es una tendencia muy natural, y continuará siéndolo hasta que las cosas mejoren desde el punto de vista económico».

Demócratas y republicanos han movilizado en los últimos años un intenso cortejo electoral, si bien tardío y caótico, para atraer un segmento del electorado tradicionalmente desatendido y, en su mayor parte, ignorado. La negligencia demostrada por las campañas electorales en educar a sus candidatos y estrategas sobre la amplia diversidad racial, cultural y lingüística elude a menudo la realidad de que los latinos no son un bloque de voto monolítico. Y que las enormes diferencias y dinámicas culturales -a veces incluso, competitivas entre sí- que conforman el mundo de los latinos requieren, como con otros grupos electorales, estrategias de comunicación únicas y dispares.

Invertir en la campaña

«Las campañas tienen que ser intencionales, culturalmente competentes y hacerse en la lengua que el electorado puede entender. Esto incluye materiales, anuncios y estrategias que resuenen en los votantes latinos. Esa inversión no se ha hecho de parte de ninguno de los dos partidos», señala a este periódico Rodrigo Domínguez-Villegas, director de investigación del Instituto Latino de Política de la Universidad UCLA, en Los Ángeles.

Aunque el partido demócrata ha realizado mas inversión, el gasto de los partidos en la captación del voto hispano es en general aún bajo, añade Domínguez-Villegas. «La mayoría de los comités de campaña continúan dirigidos por hombres blancos, y cuando los latinos no están al frente de las organizaciones que las hacen, estas campañas resultan ser las más débiles».

Hay muchos ejemplos, pero quizás el más notable de todos se vio en la campaña presidencial de Bernie Sanders en 2020. Situó como uno de sus altos cargos a Chuck Rocha, uno de los grandes analistas políticos latinos, y su presencia se notó: el resultado fue una gran participación de hispanos en las primarias que brindó la victoria a Sanders en Nevada.

Tradicionalmente se ha asumido que el voto de este colectivo va a los demócratas, pero los republicanos han obtenido importantes ganancias en los últimos ciclos electorales. Una reciente encuesta (NBC News/Telemundo) lo confirma mostrando la preferencia demócrata del 54% de los electores hispanos y del 33% en el caso de la republicana. La diferencia, sí, asciende a 21 puntos, pero es la mitad de la existente en 2012.

La campaña republicana de Trump en 2020 empezó temprano la captación de latinos, y en junio tenía ya presencia en muchas comunidades clave, en las que se inyectaba un considerable gasto diario. Cuando Joe Biden empezó a movilizar a esta comunidad en julio -y a pesar de gastarse el triple para ganar su voto-, los republicanos ya habían creado una primera impresión definiendo al demócrata como socialista, algo que en el universo hispano resuena a los peores déspotas de Latinoamérica.

Movilizar al electorado hispano

Tres cuartas partes de la población latina se concentra en solo diez Estados: Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte y Texas. Entre 2010 y 2018, el crecimiento hispano evitó una disminución de la población y la fuerza laboral en Nueva Jersey, Nueva York e Illinois. Con todo, su participación electoral es aún moderada. Solo el 10,6% de los votantes latinos participó en los comicios de 2020 y más de dos millones se quedaron en casa. Esta baja concurrencia electoral refleja la existencia de un segmento de población relativamente grande sin explotar que, atendido adecuadamente, podría conducir a una expansión significativa de la base de cualquiera de los partidos.

Domínguez-Villegas señala que esta abstención es estructural y se debe tanto a factores internos como externos. Por un lado, se trata de una población con un promedio de edad joven (30 años en comparación con los 41 de los estadounidenses no hispanos, según el censo de 2020), que es el segmento generalmente con menor tendencia a votar en relación a los mayores. El electorado joven tiende a votar a los demócratas en contraposición con la generación más adulta que suele ser conservadora.

Otro grupo de voto son los denominados inmigrantes de ciudadanía reciente. No están familiarizados con el sistema de voto en EE UU, cuyas particularidades varían en cada condado. «Gran parte de la población, igual que los asiáticos, tienden a proceder de la primera generación de inmigrantes. Muchos Estados pertenecieron a México antes, y aunque sus ciudadanos estaban aquí antes de la fundación del país, en términos de población comparada con otras minorías, muchos tienden a ser nacidos fuera de EE UU», señala Domínguez-Villegas, quien también ve en la alta absteción un problema de motivación. Miles de latinos no se ven representados en los centros de poder y existe un extendido sentimiento de exclusión política.

«Desafortunadamente, la política (en este país) se ha hecho tradicionalmente a costa de la exclusión de la comunidad latina», explica el analista. Sentirse motivado a votar requiere «verse a uno mismo como parte del tejido democrático local, sentir que se es escuchado y que el voto de uno importa», añade. Por eso, tradicionalmente, uno de los factores que ha activado a los hispanos a votar en masa ha sido la percepción de una amenaza existencial. En 1994, California aprobó en referéndum la infame Proposición 187 que negaba los servicios de salud de emergencia y de educación a los latinos indocumentados. Aunque la norma fue llevada a los tribunales al día siguiente y nunca entró en vigor, el miedo sí lo hizo. El resultado fue una gran movilización política que llevó a esta comunidad a hacerse ciudadanos en masa.

De forma similar, Arizona aprobó en 2010 la ley 'Muestra tus papeles', que permitía a cualquier agente de seguridad pedir una prueba de residencia a los que parecieran indocumentados. «En ambos casos los latinos se organizaron, se convirtieron en ciudadanos y se hicieron oír en las urnas», dice Domínguez-Villegas. «En 2018, en Arizona, convirtieron un Estado fuertemente republicano en demócrata y en el Senado posicionaron a Kyrsten Sinema. En 2020 fue la presidencia de Biden y un segundo escaño en el senado que ganó Mark Kelly».

'Un día sin mexicanos'

Conscientes de su poder económico, los latinos se han movilizado en otras ocasiones con campañas locales como 'Un día sin mexicanos' para mostrar su formidable contribución a la economía estadounidense. La pandemia ha reforzado su indispensabilidad, por la que se les ha reconocido como parte de los trabajadores esenciales. Es uno de los grupos con más iniciativa empresarial del país y, según un nuevo estudio publicado en septiembre, su aporte ha permitido mantener un crecimiento sostenido de 1,7 billones en 2015 a 2,8 billones de dólares en 2020.

Según el informe Latino Donor Collaborative/Wells Fargo, si los latinos de EE UU constituyeran un país independiente, su Producto Interior Bruto ocuparía el quinto lugar en el mundo, superando al de Reino Unido, India y Francia. En términos de consumo personal, representan un mercado mayor que toda la economía de países como Canadá o Corea del Sur. Un creciente poder adquisitivo, que en 2020 alcanzó 1,84 billones, y que refleja las importantes ganancias de los hispanos en ingresos personales en términos de una mayor participación laboral y de avance educativo. El número de negocios de propiedad latina ha explotado en la última década en un 35%. Uno de cada cuatro nuevos negocios pertenece a esta comunidad.

A poco más de una semana para las cruciales elecciones de noviembre, la lucha por el voto bisagra de los latinos es más importante que nunca. Porque en un sistema de voto representativo en el que el ganador se lo lleva todo, en Estados como Nevada, Georgia, Arizona, Pensilvania y Wisconsin, un puñado de papeletas hispanas podría determinar el futuro de la presidencia demócrata de Biden con el control del Senado y la Cámara de Representantes. «Estamos en territorio sin precedentes -reconoce Domínguez-Villegas-. Y más todavía con las nuevas leyes de restricción de votos y la reconfiguración de muchos distritos electorales a favor de los republicanos. Los resultados son impredecibles».