Fauci se une a las voces que piden relajar las medidas contra la covid

«El mundo está hasta aquí de la covid, la gente necesita recuperar su vida». No lo decían los antivacunas que se manifiestan en Canadá, sino el mismísimo Anthony Fauci, demonizado por estos como autor de las medidas contra las que protestan. El epidemiólogo jefe de Estados Unidos sabe que, al cumplirse dos años de la pandemia, es hora de relajarse. La cuestión es cuánto.

El Centro de Control para Enfermedades Infecciosas (CDC, por sus siglas en inglés) estudia la pregunta en este momento y, en particular, si debe retirar las mascarillas. El vecino canadiense ha cambiado los requisitos de viaje de las pruebas PCR al test de antígenos, mucho más barato y más rápido, a partir del 28 de febrero, y el estado de Ontario, epicentro de las protestas, dejó este jueves de exigir el pasaporte covid dentro de los establecimientos.

En Estados Unidos, «y particularmente en ciertas partes», subrayó Fauci en entrevista con Reuters, la fatiga de covid todavía es más seria. Este epidemiólogo de 81 años que ha trabajado en la salud pública del Gobierno estadounidense desde la época de Ronald Reagan sabe calcular el costo político y promete buscar un equilibrio que en este momento ni él mismo conoce. ¿Qué es lo que le está recomendando al presidente Joe Biden, del que es su consejero médico? «No quieres ser imprudente ahora y retirarlo todo, pero tienes que empezar pulgada a pulgada hasta llegar ahí», contó a Reuters.

Lo que se evalúa en ese delicado equilibrio no es solo el coste político sino también el impacto de las medidas en la salud mental, el desarrollo de los niños, los colegios, los negocios y tantas otras cosas sacrificadas en pro de una protección «inmaculada» contra el virus. Fauci entiende también que la vacuna no ha ofrecido la inmunidad que muchos esperaban, pero no ha perdido la esperanza de que surja una que proteja completamente de la infección. De hecho las que aspiran a eso están aún en desarrollo.

Combinación de vacunas

El epidemiólogo jefe de Estados Unidos explicó que son vacunas nasales que impiden que el virus penetre en nuestro organismo por las vías respiratorias, «¿pero si se salta esa barrera, que pasará? Que tendrás un caso aún peor. Por eso tal vez tenga que ser la combinación de ambas vacunas».

No es lo que quieren escuchar los que ya llevan tres o cuatro en el cuerpo, pero tranquilizaría a los que no han podido sobre ponerse al miedo. Pese a que la curva de contagios ha descendido esta semana un 40% con respecto a la anterior, y los ingresos hospitalarios han caído un 28%, todavía mueren cada día en Estados Unidos 2.200 personas. Para cuando el presidente Biden se dirija al pleno del Congreso y a la nación el próximo día uno, el panorama debe ser todavía más alentador, a tres días del segundo aniversario de la muerte de un estadounidense por covid.

Biden tendrá que reconocer que, para muchos, estos han sido probablemente los peores años de su vida, pero también ofrecer la esperanza de un resurgir y entusiasmar al país con otra historia de Ave Fénix. A los estadounidenses no les gusta perder las guerras por hastío, pero si esta les sirve para ser más fuertes y poderosos darán por bueno el sacrificio. Esa es la parte que Biden aún no ha podido atar, con un Congreso salomónico dividido.