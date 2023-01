EE UU reanuda los vuelos tras un fallo informático que ha afectado a 5.000 operaciones La Administración de Aviación de Estados Unidos (FAA) pidió paralizar el tráfico aéreo al notar que algo no iba bien

Los aeropuertos de Estados Unidos están viviendo una jornada de pesadilla. Un fallo informático ha hecho que todos sus vuelos se quedaran en tierra durante horas esta mañana. La Administración de Aviación de Estados Unidos (FAA) pidió paralizar el tráfico aéreo en cuanto detecto la incidencia. Se calcula que hay más de 5.000 operaciones afectadas. 4.000 han sido aplazados y 700 cancelados, según los últimos datos.

El problema afectaba sus sistemas de información para pilotos y tripulación, indicó un comunicado este organismo. Los operarios se han puesto a trabajar inmediatamente «para restaurar completamente el sistema de información» y han conseguido que algunas funciones «comienzan a estar nuevamente en línea». Aunque no han podido 'levantar' todas. Los primeros aviones han empezado a despegar a las 15.00 hora española y se espera que en unas horas el caos haya sido solo un espejismo.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en Twitter que por el momento no había «señales de que se trate de un ciberataque». Sin embargo, el presidente del país, Joe Biden, «pidió al Departamento de Transporte que realice una investigación completa sobre las causas» del incidente, dijo.

Por su parte, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, explicó que estaba siguiendo los trabajos minuto a minutos. «He estado en contacto con la FAA esta mañana. Está trabajando para resolver el problema de forma rápida y segura, y seguirá proporcionando actualizaciones».

Las pantallas de los aeropuertos se han llenado enseguida de avisos de retrasos y cancelaciones. Muchos viajeros no han podido tomar sus vuelos y otros han llegado a los aeródromos sin saber ni siquiera qué estaba ocurriendo. Las salas de espera han quedado atestadas de pacientes usuarios. Varios aeródromos, entre ellos los de Ottawa, Baltimore y Austin, han avisado a la gente para que no acuda sin comprobar el estado de su vuelo.

Qué sistema es el que falla

La compañía United Airlines, por su parte, ha confirmado en un comunicado que había «retrasado temporalmente todos los vuelos nacionales» debido a la avería. «Estamos monitoreando la situación de cerca y trabajando con la FAA para minimizar las interrupciones a los clientes», ha dicho a su vez American Airlines.

El sistema afectado por la interrupción, llamado Notice To Air Missions (Aviso a las Misiones Aéreas, NOTAM), se utiliza para transmitir información a las tripulaciones sobre riesgos, desarrollos en los aeropuertos y otros datos relevantes. La FAA dijo que la operación del sistema estaba «deteriorado«, esto quiere decir, que los pilotos no recibían información sobre espacios aéreos cerrados, obstáculos, etc.