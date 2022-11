Directo: Los demócratas ganan Pensilvania para el Senado

07:41

07:39 Fetterman se autodenominó durante la campaña el senador número 51, porque daría la mayoría soñada al partido demócrata en la Cámara Alta, si él era capaz de ganar el escaño y ningún otro senador demócrata perdía el suyo.“No sé qué decir”, tartamudeaba emocionado, incapaz de entender él mismo el milagro de haber ganado las elecciones a una estrella de televisión como el Dr. Mehmet Oz, pese a haber tenido la peor actuación que se recuerda en un debate político. El grandullón de los tatuajes y la sudadera de capucha sufrió en mayo pasado una isquemia cerebral que le alejó temporalmente de la campaña y afectó su capacidad para conectar el área del cerebro que procesa lo que oye. Los barones del partido salieron en su defensa asegurando que se había recuperado totalmente, pero su actuación en el único debate de la campaña celebrado el pasado 25 de octubre demostró que el daño era mayor de lo que se pensaba. La debacle parecía inevitable, pero como no era imposible cambiar al candidato dos semanas antes de las elecciones, en lugar de renunciar al único a asiento libre que dejaba un republicano en esta contienda, todos los pesos pesados del partido salieron a defenderle.Ninguno tan fundamental como Barack Obama, que el sábado pasado logró meter a 7000 personas en un pabellón de Filadelfia, en lo que probablemente fue el acto más masivo de todas las elecciones. A solo cuatro horas, Donald Trump recibía en el aeropuerto de Latrobe al Dr Oz, una estrella de televisión lanzada a la fama por Oprah Winfrey, que ha sido capaz de vender millones de "píldoras mágicas” para adelgazar a las mujeres de Estados Unidos, pero no pudo convencer a los habitantes de la Commonwealth de Pennsylvania de que era uno de ellos. El cirujano de origen turco hubiera sido el primer senador de Estados Unidos en servir en un Ejército extranjero, tras haber hecho la mili en Turquía. Se mudó a Pennsylvania hace dos años para poder presentarse al cargo y la campaña de Fetterman nunca permitió que eso se le pasara por alto a los votantes. “Mirad la matrícula, es de Pennsylvania, no de New Jersey”, decía el autobús del candidato demócrata.Información de Mercedes Gallego, corresponsal en Nueva York.07:20 Es, sin duda, una de las sorpresas de la jornada electoral. El resultado ha estado en un puño. Por el momento, es el único Estado en el que se ha producido un vuelco. El escaño del Senado en juego estaba en manos de los republicanos y ahora cambia de color. En el resto, no ha habido cambios o aún se están contando las papeletas.

07:11 En Pensilvania, estado clave, el demócrata John Fetterman ha ganado la carrera por el escaño en el Senado ante el republicano y presentador de televisión Mehmet Oz. Fetterman tuvo una accidentada campaña, durante la que sufrió un ictus.

07:09 La del Senado se antoja como la principal de las batallas. La mayoría está en 51 escaños, y los sondeos a pie de urna dan 47 a los demócratas y 46 a los republicanos. 07:04 En lo estrictamente electoral, la batalla está siendo muy dura. Los candidatos republicanos más relevantes han salido reforzados, sí, pero no ha llegado la ola roja que Trump había pronosticado. 07:00 El expresidente Donald Trump no quiso quedarse callado ante el lío de las papeletas. «¿Es posible que esto sea cierto cuando la gran mayoría de los republicanos esperan hoy para votar?», bramó el líder republicano en ‘Truth Social’ acerca de los problemas que se dieron ayer en Arizona. «¿Aquí vamos de nuevo? ¡¡¡La gente no lo tolerará!!!». A su vez, la presidenta del Partido Republicano estatal, Kelli Ward, planteó de inmediato la posibilidad de «malversación» y destitución de funcionarios por lo ocurrido. 06:59 Los informes de docenas de máquinas de conteo de papeletas que funcionaban mal en Arizona provocaron una oleada de denuncias de fraude electoral en los medios de comunicación afines al Partido Republicano. Los funcionarios de Maricopa explicaron que los problemas con las máquinas, que se traducen en el rechazo de papeletas válidas o su falta de lectura, afectaban a unos 40 de los 223 centros de votación del condado. Pero desde el colegio electoral alegaron que «nada de esto indica fraude», sino que era un «problema técnico». 06:58 Uno de los grandes temores es que el trumpismo no reconozca los resultados electorales si le son desfavorables. En este contexto, ha habido varios episodios que han generado cierta tensión. Sucedió, por ejemplo, en Arizona, donde las elecciones se vieron levemente interrumpidas por problemas técnicos que afectaron a algunas máquinas en el condado más poblado del Estado. No obstante, las autoridades aseguraron que la situación no impedía que los ciudadanos depositaran su voto en las urnas.

06:51 Los favoritos republicanos salen reforzados de las urnas El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis. AFP