La letra 'Q' es el símbolo de los simpatizantes del grupo conspiranoico. AFP

Los conspiradores de QAnon se alejan de la Casa Blanca

El 'caso Epstein' abre una brecha en este grupo que venera a Trump y denuncia la existencia de una red mundial de explotación sexual infantil liderada por las élites

Alin Blanco

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:54

Comenta

Una élite global de caníbales adoradores de Satanás integrada por líderes políticos, grandes fortunas y medios de comunicación opera una red internacional de explotación sexual ... infantil. Esta es la principal idea que defienden los miles de seguidores del grupo conspiranoico QAnon. Sus teorías, que también incluyen supuestas tramas sobre ovnis, el asesinato de Lady Di o la creación deliberada del huracán 'Katrina', se han difundido por los rincones más oscuros de internet y han impulsado la figura del presidente Donald Trump y el movimiento MAGA (Make America Great Again). Para los adeptos, el actual inquilino de la Casa Blanca es el gran salvador destinado a desmantelar esa red de pedófilos que, según ellos, controlan el Partido Demócrata, Hollywood y hasta Wall Street.

