Confirmada la acusación de acoso sexual contra el gobernador de Nueva York

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, sostiene que no permitirá que le juzgue la opinión pública, sino los tribunales, pero su apuesta es ganar la venia de quienes no se adentren en las 165 páginas del informe independiente que presentó ayer la fiscal Letitia James.

«El gobernador Cuomo acosó sexualmente a trabajadoras presentes y pasadas del Estado en violación de las leyes estatales y federales», concluyó James en este documento. Dos abogados independientes han estado investigando las acusaciones de once presuntas víctimas hasta afirmar que Cuomo «acosó a múltiples mujeres mediante tocamientos indeseados, besos, abrazos y comentarios inapropiados».

La investigación comenzó después de que el pasado febrero Lindsey Boylan, una exasistente del gobernador, denunciara en una carta abierta los abusos que había sufrido. A partir de ahí, otra decena de mujeres presentaron denuncias contra Cuomo, quien pidió perdón a las personas que se habían sentido vejadas, pero negó todas las imputaciones. El político demócrata también rechazo dimitir, pese al malestar generado en el seno del partido.

El informe fiscal es contundente. En su elaboración los investigadores entrevistaron a 174 personas, la mayoría relacionadas con la Administración neoyorquina, y analizaron alrededor de 75.000 indicios y pruebas. El resultado es «una imagen profundamente perturbadora y a la vez muy clara», afirmó James. Entre los nuevos testimonios está el de una policía asignada a su seguridad personal que describe la cultura tóxica de su oficina, en la que «todo el mundo sabía lo vengativo que es». El Ministerio Público detalla que en el gabinete del gobernador se impuso una «cultura del miedo y la intimidación» y eso contribuyó a que se «normalizaran los frecuentes coqueteos y comentarios» de Cuomo.

Un álbum de fotos

Frente al coro de autoridades de su propio partido que piden su dimisión, el gobernador presentó un discurso desafiante y altamente coreografiado en el que minimiza las acusaciones y las compara con gestos cariñosos que dice efectuar en público y en privado. Para eso aportó un amplio álbum de fotos con besos y abrazos a personalidades públicas que en nada refleja las acusaciones. «Nunca he tocado a nadie inapropiadamente ni he hecho avances sexuales inapropiados», aseguró. «Tengo 63 años y he vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Yo no soy así, ni nunca lo he sido».

El informe de la Fiscalía sienta unas imputaciones, pero no determina si Cuomo debe ser sometido a un proceso penal. Lo que sí está claro es que ya se encuentra inmerso en otro juicio de tipo político. Las acusaciones han recrudecido el malestar y la indignación dentro del Partido Demócrata, a la vez que las peticiones de dimisión por parte de los republicanos, que han mantenido este turbio asunto candente desde la primera denuncia pública.

El portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ya mostró indicios de lo que puede ser el futuro del todavía gobernador al condenar las «aborrecibles» acusaciones y pedir «respeto» a las víctimas. También el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, manifestó su convencimiento de que el mandatario del Estado «no está en condiciones de ocupar y servir en el cargo».

Biden pide que renuncie

El último en pronunciarse sobre lo ocurrido ha sido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien si bien ha reconocido no haber leído el informe de los fiscales, considera que Cuomo debería dejar el cargo.

«Creo que debería renunciar. Entiendo que la legislatura estatal puede decidir llevar a cabo un juicio político. No lo sé a ciencia cierta», ha dicho Biden desde la Casa Blanca a los periodistas, horas después de que varios líderes demócratas, como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo pidiera.