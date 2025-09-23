Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente estadounidense, Donald Trump, a bordo del Marine One. Reuters

EE UU podría condenar a cinco años de cárcel a un hombre por apuntar con un láser al helicóptero de Trump

La Justicia estadounidense ha imputado al individuo por «poner en riesgo» el pasado sábado la seguridad del presidente cuando este viajaba a bordo del Marine One

T. Nieva

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:02

La Justicia de Estados Unidos ha imputado a un hombre de 33 años acusado de apuntar con un láser al Marine One, el helicóptero en ... el que viajaba el sábado el presidente estadounidense, Donald Trump, un delito que podría acarrear hasta cinco años de prisión. El joven, identificado como Jacob Samuel Winkler, apuntó primero a un agente del servicio secreto después de que este hallara a Winkler cerca de la pista de aterrizaje, sin camiseta y hablando solo, tal y como indican los documentos judiciales.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El carnicero Ruymán, ante una pena de 24 años de cárcel por presuntamente asesinar a su suegra en San Mateo
  2. 2 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  3. 3 Los comerciantes de Arucas temen echar el cierre por las obras: «Los clientes prefieren ir a comprar a la capital o a Teror»
  4. 4 El barrio de Arenales, listo para duplicar sus zonas peatonales
  5. 5 Carolina Darias, ante la «reorganización» de un «gobierno en descomposición»
  6. 6 El conflicto de las guaguas se recrudece con nuevos paros totales y el Cabildo de Gran Canaria baraja elevar los servicios mínimos
  7. 7 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  8. 8 Unos 5.000 médicos están llamados a la huelga este martes en Canarias: claves de un conflicto
  9. 9 La Policía Canaria detiene a un joven por llevar 105 gramos de cocaína en su coche en Agüimes
  10. 10 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 EE UU podría condenar a cinco años de cárcel a un hombre por apuntar con un láser al helicóptero de Trump

EE UU podría condenar a cinco años de cárcel a un hombre por apuntar con un láser al helicóptero de Trump