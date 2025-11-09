Una base militar estadounidense en Alemania aconseja a su personal acudir a los bancos de alimentos

El conflicto presupuestario entre republicanos y demócratas que ha conducido a la suspensión de pagos de la administración de Donald Trump afecta también a las ... decenas de miles de soldados estadounidenses emplazados en Alemania. Como otros empleados públicos llevan desde el 1 de octubre sin cobrar sus salarios y muchos tienen entre tanto dificultades para alimentar a sus familias.

Hasta el punto de que la oficialidad de la 'Garrison Bavaria', la Guarnición de Baviera estacionada en la localidad de Grafenwöhr, la mayor del ejército estadounidense fuera de sus fronteras, ha publicado esta semana en su página web una lista de organizaciones humanitarias alemanas con bancos de alimentos benéficos a los que acudir para resolver las estrecheces familiares.

Sin embargo y poco después de que medios de comunicación se hicieran eco de la inusual iniciativa de la jefatura de la base, esta hizo desaparecer el mensaje, a la vez que desmintió que estuviera dirigido a los soldados allí emplazados. La lista estaba pensada, asegura el mando de la base, para orientar a los empleados civiles de la misma, en su mayoría alemanes.

En un comunicado subrayaron que la lista de organizaciones benéficas germanas con bancos de alimentos se había redactado para los trabajadores civiles que no perciben sus salarios desde hace 40 días y de ninguna manera para los militares. Algo que no cuadra, ya que los soldados siguen sin cobrar y los empleados civiles reciben provisionalmente su salario del estado alemán.

La Guarnición de Baviera del ejército estadounidense cuenta con una población de cerca de 38.000 personas, repartidas en dos cuarteles, un centro de formación y adiestramiento, una escuela de la OTAN, dos aeródromos y dos campos de maniobras. Unos 15.800 militares del ejército de EE UU están estacionados allí, así unos 13.000 familiares y 9.400 empleados civiles.

La situación de los militares estadounidenses en Alemania es precaria. «Las últimas asignaciones presupuestarias para el Ministerio de la Guerra expiraron el 30 de septiembre de 2025 a las 23.59 horas», se lee en la parte superior de la página web del Ejército de los Estados Unidos, a las órdenes del antiguo presentador de televisión, Peter Hegseth.

El personal militar continuará prestando servicio normalmente sin cobrar su salario hasta que el Congreso apruebe y firme una resolución de continuación o una asignación presupuestaria. «El personal civil que no se dedique a actividades exentas pasará a estar en situación de desempleo y sin remuneración», añade el mensaje oficial.

Pero de hecho, mientras los militares siguen sin ven un duro, los empleados civiles en las bases estadounidenses en Alemania no tienen que pasar penurias. En octubre, el gobierno federal intervino y pagó los salarios, y lo mismo se hará en noviembre. La mayoría de los afectados viven en los estados de Renania-Palatinado y Baviera, algunos en Baden-Wurtemberg y Hesse.

Según el Ministerio del Interior, el dinero correspondiente a octubre se pagó puntualmente. Solo en Renania-Palatinado, la cantidad ascendió a unos 43 millones de euros. El Estado alemán adelanta el pago y posteriormente espera recibir el dinero de Estados Unidos, una vez se resuelva el conflicto entre republicanos y demócratas en el Congreso.

«Incumplimiento de contrato»

Anteriormente, el sindicato Ver.di había insistido en que el Gobierno federal asumiera la responsabilidad financiera de los trabajadores locales. Ver.di subrayó que el estatuto de las fuerzas de la OTAN establece claramente que los salarios deben ser pagados por los estadounidenses. La reticencia equivale a «un incumplimiento del contrato».

Otras bases afectadas se encuentran en las localidades de Ramstein, Stuttgart, Kaiserslautern y Wiesbade, así como los campos de maniobras militares en el Alto Palatinado (Baviera). Los empleados civiles trabajan en áreas como logística, restauración, protección contra incendios y seguridad. A todos se les aplica íntegramente la legislación laboral, salarial y social alemana.

El presidente de la representación sindical de los empleados civiles, Alper Kömür, que según sus propias declaraciones representa a unos 3.000 empleados civiles en Alemania, agradeció la ayuda. Muchos de los empleados civiles viven al día, tienen pocos ahorros y están preocupados por la Navidad «debido al bloqueo presupuestario en otro país».