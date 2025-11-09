Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de varios militares norteamericanos. A. P.

Una base militar estadounidense en Alemania aconseja a su personal acudir a los bancos de alimentos

La suspensión de pagos de la administración de Trump deja a los soldados en situación precaria

Juan Carlos Barrena

Berlín

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:18

El conflicto presupuestario entre republicanos y demócratas que ha conducido a la suspensión de pagos de la administración de Donald Trump afecta también a las ... decenas de miles de soldados estadounidenses emplazados en Alemania. Como otros empleados públicos llevan desde el 1 de octubre sin cobrar sus salarios y muchos tienen entre tanto dificultades para alimentar a sus familias.

