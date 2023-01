Un duro golpe a la seguridad de Ucrania

El accidente aéreo que se ha cobrado la vida del ministro del Interior Denís Monastirski y de sus más directos colaboradores supone un golpe de enorme envergadura a la maquinaria de guerra ucraniana. Aparte de tratarse del miembro del Gobierno de mayor rango que fallece desde el inicio de la invasión, Monastirski, de 42 años, dirigía un área clave y de una complejidad enorme ya que tiene a su cargo a la Guardia Nacional y la Policía Nacional. La primera es una fuerza creada en su momento como de reserva y contrainsurgencia cuyas unidades combaten en el frente. Entre ellas, figuraba el Batallón Azov, capturado durante la defensa de la acería de Azovstal. La Policía Nacional, por su parte, se encarga de mantener el orden en las ciudades (ha sido parte muy activa en la localización de 'infilitrados' y colaboradores de Rusia), pero además tiene encomendada la ardua labor de investigar los crímenes de guerra cometidos por el Ejército invasor para trasladar los resultados al tribunal internacional.

El fallecimiento de la cúpula del ministerio obliga ahora al presidente Volódimir Zelenski a actuar con rápidez. De ahí el urgente nombramiento de un sustituto interino del ministro. «En tiempos de guerra no es posible mantener ningún flanco débil», señala hoy un analista en la prensa local y todavía más en este caso en que el Ejecutivo no tenía'plan B': nunca había pensado en una estrategia de reacción ante la contingencia de que sus principales jefes ministeriales perdieran la vida al mismo tiempo. El ministro, así como el viceministro y el secretario de Estado, acumulaban una cantidad descomunal de tareas. Kiev no puede permitirse ahora ninguna desconexión con los cuerpos policiales ni dejar a una parte del sistema de seguridad del país enfrentado a un vacío de órdenes. Monastirski y Zelenski eran buenos amigos. Departían a diario. Hay una foto de los dos reunidos el martes.

Nacido el 12 de julio de 1980 en Jmelnitski, graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad local y con un doctorado en el mismo área, el ministro fallecido inició su carrera profesional en 2007. Estuvo al frente del departamento de elaboración de leyes y experiencia científica en su universidad, donde trabajó como profesor asociado. También fue cofundador e integrante de la junta directiva de la Asociación Cultural Juvenil de Podolia 'Hacia el futuro a través de la cultura'.

Su vida política se inició al convertirse en asistente consultor voluntario del diputado Anton Herashchenko entre 2014 y 2019. Durante la etapa previa a las elecciones presidenciales, Monastirski era considerado un experto reformista en leyes en el equipo del entonces candidato Volodímir Zelenski. Éste comenzó entonces en fijarse en las posibilidades políticas del joven asesor.

El 20 de mayo de 2019, cuando Zelenski ganó las elecciones y asumió la jefatura de Gobierno de Ucrania, Monastitski se convirtió en candidato por parte del partido Servidor del Pueblo para el Parlamento. Consiguió su escaño gracias a un gran respaldo, ya que fue considerado como el político con mejores ideas legislativas. Posteriormente ascendió a la dirección del Ministerio del Interior tras la renuncia de Arsen Avakov en julio de 2021. Avakov dejó su puesto como consecuencia de la presión política y pública por una infrecuente serie de denuncias sobre abusos policiales, aunque fuentes oficiales han querido corregir más tarde esta versión afirmando que Zelenski fue quien le despidió. Había dirigido el ministerio desde 2014 y estaba considerado uno de los políticos con más poder del país.

Visitas al frente

Monastirski ha seguido muy de cerca el conflicto ruso-ucraniano. Justo antes de la invasión tenía a su cargo a las fuerzas fronterizas que mantenían escaramuzas con los rusos en la divisoria del Donbás y vigilaban las maniobras del Ejército del Kremlin. Solía desplazarse al frente, hablar con las tropas y en una ocasión se cuenta que estuvo a punto de resultar herido por un proyectil ruso junto a la frontera. Él y su equipo solían viajar con frecuencia a las zonas 'calientes', como ha sucedido este miércoles antes de que perdieran la vida. Firme en su condena de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los invasores contra los civiles, impulsó la coordinación entre la Policía y la Fiscalía en la investigación de masacres como las de Bucha y Mariúpol. También formaba parte del comité responsable del desminado del país.

Junto a él, otras dos figuras relevantes en la política de Ucrania han fallecido en el accidente aéreo: el primer viceministro, Evgueni Yenin, y el secretario de Estado, Yuriy Lubkovich. Yenin pasó de ocupar el cargo de viceministro de Relaciones Exteriores a primer adjunto durante el período de Monastirski. Durante su estancia en la Cancillería estrechó las relaciones entre Ucrania y países hispanos como Cuba y Guatemala. Fue fiscal general adjunto perseguidor de casos de funcionarios vinculados a la corrupción, cargo al que renunció en 2019. Como miembro del ministerio estaba al frente de la reforma de la Policía Nacional, el Servicio Estatal de Migración y el de Emergencia.