Dimite un diplomático ruso ante la ONU en protesta por la guerra

Borís Bóndarev, asesor de la misión rusa ante la ONU en Ginebra, ha renunciado a su cargo en protesta por la guerra desatada por el presidente Vladímir Putin en Ucrania. Bóndarev anuncia su decisión en un comunicado difundido en LinkedIn y llama a la invasión de Ucrania «no solo un crimen contra el pueblo ucraniano, sino también, quizás, el crimen más grave contra el pueblo de Rusia».

El representante ruso ante Naciones Unidas asegura al comienzo de su misiva que trabajó en el Ministerio de Exteriores ruso desde 2002 y pasó a ser asesor de la misión rusa en la oficina de la ONU en Ginebra en 2019. Según sus palabras, «durante los 20 años de mi carrera, he visto diferentes giros en nuestra política exterior, pero nunca me he sentido tan avergonzado de mi país como el 24 de febrero de este año», fecha cuando Putin lanzó la llamada «operación especial militar» en el país vecino.

Bóndarev cree que «la guerra de agresión desatada por Putin contra Ucrania y, de hecho, contra todo el mundo occidental no es solo un crimen contra el pueblo ucraniano, sino también, quizás, el peor crimen contra el pueblo de Rusia». «Aquellos que concibieron esta guerra solo quieren una cosa: permanecer en el poder para siempre, vivir en palacios pomposos e insípidos, navegar en yates comparables en desplazamiento a toda la Armada rusa. Disfrutar de un poder ilimitado y permanecer en total impunidad. En el altar de esto, están dispuestos a poner tantas vidas como sea necesario. Miles de rusos y ucranianos ya han muerto únicamente por este motivo», sostiene el diplomático ruso.

El funcionario de Exteriores ruso cree que, durante estos 20 años, todos ellos con Putin al frente del Kremlin, «el nivel de mentiras y falta de profesionalismo ha aumentado en el Ministerio de Exteriores y, en los últimos años, la situación se ha vuelto simplemente catastrófica. En lugar de información imparcial, análisis objetivo y pronósticos lúcidos, lo que hay son clichés de propaganda con arreglo al espíritu de la prensa soviética de la década de 1930», en medio de las terribles purgas lanzadas por el dictador comunista, Iósif Stalin.

Bóndarev afirma que «el sistema está construido de tal manera que se engaña a sí mismo (...) y el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, ilustra bien la degradación de todo el sistema. En 18 años, ha pasado de ser un intelectual profesional y cualificado, apreciado por todos sus colegas, a una persona que emite declaraciones contradictorias y amenaza al mundo, incluida Rusia, con el arsenal nuclear». A su juicio, «hoy el Ministerio de Exteriores no se dedica a la diplomacia. Se dedica al belicismo, la mentira y el odio». El diplomático ruso concluye señalando que «no puedo seguir participando en esta vergüenza demencial, sangrienta y sin sentido».