Crisis en Ucrania Demócratas y conservadores arremeten contra Biden por no haber evitado la invasión El presidente de EE UU solo puede presumir de haber unificado a los aliados, pero hasta eso parece frágil con las sanciones al gas ruso

Putin está listo para una invasión a gran escala. ¿De quién es la culpa? Si todas las amenazas y las estrategias negociadoras han fracasado, el Gobierno de Joe Biden también, al menos en su intención de evitarlo. Se trata de otro borrón más en su política exterior, marcada por la desastrosa salida de Afganistán. El que fuera su mejor activo durante la campaña electoral se ha convertido en su talón de Aquiles.

Solo el 26% de los ciudadanos quiere que EE UU juegue un papel prominente en el conflicto de Ucrania, según una encuesta de AP. Los votantes de Donald Trump, que alaba públicamente la astucia de Putin, son abrumadoramente partidarios de no involucrarse en una guerra que el 35% de los norteamericanos no sabe ubicar en el mapa, pero que intuyen costará mucha sangre y doblará el precio del gas en Europa. Con todo, no pierden oportunidad para culpar a Biden de un conflicto que, según ellos, la mano dura de Trump y su relación personal con Putin hubiera evitado.

El ala más tradicional del Partido Conservador cree que Biden cometió un error al eliminar de antemano la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, lo que a juicio del exembajador ante la ONU y exasesor de Seguridad Nacional John Bolton hubiera servido para disuadir a Putin. La intención de los conservadores no sería derramar sangre estadounidense, solo entrenar a las fuerzas ucranianas y lograr con su presencia que Putin se lo pensara dos veces antes de enfrentarse a otra potencia nuclear. Las ochocientas tropas que el Pentágono ha desplazado a los países bálticos, apoyadas por ocho cazas F-35 y una veintena de helicópteros Apache, solo protegerán la frontera este de la OTAN, donde Polonia está en la línea de tiro.

Temor a una guerra nuclear

Lo que más ansiedad causa en la izquierda estadounidense -aparte del precio de la gasolina y la vuelta de Trump al poder- es la temida guerra nuclear para la que el país se preparó durante décadas. «Treinta años después de que acabase la Guerra Fría nos parecía casi imposible imaginarnos la posibilidad de una contienda atómica, pero eso es precisamente lo que la crisis de Ucrania está poniendo sobre la mesa», dijo este miércoles a 'Democracy Now' Ira Helfand, expresidente de Físicos Internacionales para la Prevención de una Guerra Nuclear. «Las consecuencias serían catastróficas con que solo explotase una bomba de cien kilotones sobre el Kremlin o el Capitolio. Morirían 170.000 personas y cientos de miles resultarían heridos».

Biden ha asegurado que Putin no está pensando «ni remotamente» en un enfrentamiento nuclear, pero él mismo reconoce que en un conflicto de estas características la situación puede escaparse de las manos en cualquier momento. Por eso ha dejado claro que la invasión de Ucrania no será una guerra entre EE UU y Rusia. No quiere arriesgarse a cargar con esa posibilidad en su legado. Estados Unidos verá los toros desde la barrera, alimentando el furor de la batalla con toneladas de armamento y tratando de controlar el precio de la gasolina, que es lo que importa en casa.

Cuando se trata de evaluar el papel de Biden en la crisis de Ucrania, los demócratas están tan divididos como los republicanos, opina Danielle Pletka, vicepresidenta de política exterior del 'think tank' conservador American Enterprise Institute. Nadie cree que las sanciones sean suficientes para hacer desistir a Putin, ni aunque se elimine a Rusia del sistema financiero internacional, la madre de todas las sanciones» con la que amenaza el Congreso. Y es que «Putin no está mirando la Bolsa, ni lo que va a sufrir su pueblo, solo su legado para la historia», decía a MSNBC Michael McFault, exembajador de Obama en Moscú.

Las sanciones sobre el gasoducto Nord Stream 2 anunciadas este miércoles pondrán a prueba la unidad de los aliados, lo único de lo que puede presumir Biden en esta guerra, que no ha hecho más que empezar.