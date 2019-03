Decenas de muertos y heridos en un atentado terrorista en Nueva Zelanda

"Hay cuatro individuos que han sido detenidos pero tres están conectados con este ataque y están bajo custodia, uno de los cuales ha dicho públicamente que es australiano", ha explicado. "Hay personas que yo las describiría como de visiones extremistas que no tienen absolutamente ningún lugar en Nueva Zelanda y que, de hecho, no tienen lugar en el mundo", ha dicho Ardern. "Aunque no tenemos ninguna razón para creer en esta fase que hay otros sospechosos, no lo estamos dando por supuesto en este momento", ha apostillado.

"Quiero enviar un mensaje a aquellos directamente afectados. Para muchos este no es el lugar en el que nacieron. Para muchos Nueva Zelanda fue su elección (...) un lugar al que muchos vinieron por su seguridad. Un lugar donde era seguro practicar su cultura y religión", ha subrayado.

La primera ministra de Nueva Zelanda ha recalcado que este acto "tan solo puede ser descrito como un ataque terrorista". "Hay que tener cuidado con la violencia y las ideologías extremas", ha añadido. Por su parte, el jefe de la Policía, Mike Bush, ha indicado que "se han registrado actos de gran valor" por parte de los agentes a la hora de llevar a cabo los arrestos. "Es absolutamente trágico", ha expresado.