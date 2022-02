La crisis diplomática trastoca el calendario del 'candidato' Macron

Las tensiones entre Rusia y Ucrania han trastocado el calendario del 'candidato' Emmanuel Macron, quien ha mostrado estos días una frenética actividad diplomática pero todavía no ha anunciado oficialmente su candidatura a las presidenciales de abril. Aprovechando la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, ha derrochado estas últimas semanas y se ha convertido en el principal mediador en este conflicto con viajes a Moscú y Kiev, y conversaciones telefónicas con Vladímir Putin, Volodímir Zelenski y Joe Biden, entre otros líderes mundiales. Recuerda a Nicolas Sarkozy, quien durante la presidencia francesa de turno de la UE de 2008, medió en el conflicto entre Rusia y Georgia.

Con su presencia en la escena internacional, Macron también busca apuntarse tantos en casa a un mes y medio de la primera vuelta de las elecciones al presentarse ante sus compatriotas como un experimentado y respetado líder mundial frente a sus adversarios, más centrados en cuestiones domésticas.

Macron ha ido retrasando la fecha de su entrada en campaña. Todavía no ha anunciado si se presenta o no a la reelección, pero nadie duda de que lo hará. Pese a no ser todavía candidato oficial, ya ha conseguido 1.345 avales electorales, superando con creces el listón de los 500 padrinos necesarios.

La cuenta atrás ha comenzado se resuelva o no la crisis ucraniana. Muchos se preguntan si el presidente anunciará su candidatura antes del día 26, fecha en la que comienza el Salón de la Agricultura, lugar de pasaje obligado para todo aspirante al Elíseo. En realidad, tiene de plazo hasta el 4 de marzo. La lista oficial de candidatos tres días más tarde.