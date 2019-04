Biden se lanza a la carrera contra Trump como favorito entre los demócratas

Después de meses de dudas y rumores, Biden se lanzó finalmente a un campo demócrata compuesto ya por 20 aspirantes a las elecciones de 2020, con un mensaje inicial más centrado en la urgencia de derrotar a Trump que en propuestas políticas concretas.

"Los valores fundamentales de esta nación, nuestra posición en el mundo, nuestra democracia, todo lo que ha hecho que Estados Unidos sea Estados Unidos, está en juego. Es por eso que hoy anuncio mi candidatura para la Presidencia de Estados Unidos", anunció Biden en un vídeo publicado a primera hora en su cuenta de Twitter.

Fue su estatura a nivel internacional lo que convenció, entre otras cosas, al que fuera vicepresidente con Barack Obama (2009-2017) de presentarse a los próximos comicios.

"Me llama gente de todo el mundo, me llaman líderes de países y prácticamente me suplican que haga esto, que salve al país, que salve al mundo", afirmó Biden este miércoles en una llamada con posibles donantes, según la revista Politico.