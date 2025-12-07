Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de diciembre de 2025
Imagen de la discoteca. Reuters

Al menos 25 muertos por un incendio en una discoteca en la India

La mayor parte de las víctimas eran trabajadores locales que se encontraban en el sótano del restaurante en el momento en el que se produjo la explosión

T. Nieva

Domingo, 7 de diciembre 2025, 06:02

Comenta

Las autoridades del estado indio de Goa, en el oeste del país, han elevado a 25 la cifra de fallecidos por quemaduras y asfixia y ... a al menos seis la de heridos como consecuencia de un incendio producido tras una explosión que ha arrasado una discoteca de la villa de Arpora. Por el momento se desconoce el origen del fuego.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Lo apuñalé 10 veces, se me fue, me cegué», dijo a su ex tras intentar matar a su amigo por celos
  2. 2 Agreden a la tripulación en una pelea en un vuelo a Tenerife procedente de Edimburgo
  3. 3 Lluvia de premios en Canarias: el Sorteo Extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional reparte el primer y segundo premio por las islas
  4. 4 No sólo calima: la Aemet anuncia heladas en Canarias durante el puente de diciembre
  5. 5 Un motorista, en estado crítico tras caer de su motocicleta en el sur de Gran Canaria
  6. 6 Canarias registra tres terremotos de baja magnitud
  7. 7 Detenido en San Telmo un joven con más de 40 gramos de hachís y marihuana
  8. 8 «Escribo para dejar pistas antes de que llegue al olvido»
  9. 9 El Calendario de la Salud de CANARIAS7 se entregará el domingo 28 de diciembre
  10. 10 Policías de Santa Lucía denuncian impagos de servicios realizados en otros municipios

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Al menos 25 muertos por un incendio en una discoteca en la India

Al menos 25 muertos por un incendio en una discoteca en la India