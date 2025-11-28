Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El fuego devoró varios de los rascacielos del complejo Wang Fuk Court.

Megaincendio en Hong Kong: «Lo hemos perdido todo pero seguimos vivos, somos afortunados»

La cifra de fallecidos en el fuego que devoró un complejo residencial supera los 128 mientras la investigación apunta a la corrupción como detonante

Jaime Santirso

Enviado especial a Hong Kong

Jueves, 27 de noviembre 2025

Un chispazo, y 1.800 hogares se convirtieron en un infierno. Al cabo de un día y medio las llamas todavía consumen el complejo residencial ... de Wang Fuk, aunque los bomberos han conseguido controlar prácticamente el incendio, que se ha convertido ya en la catástrofe más devastadora en la historia moderna de Hong Kong. Un drama humano agravado -esto es, causado- por la negligencia y la codicia. Este mism viernes, las autoridades han informado que se han recuperado ya 128 cadáveres. Hay otros 16 localizados en varios pisos de las torres y se busca a unos 200 desaparecidos. El ICAC, la oficina anticorrupción, ha detenido además a dos directivos de la firma consultora que estaba a cargo de las obras de renovación del complejo de apartamentos, lo que eleva a cinco los arrestados por el incendio.

