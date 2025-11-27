Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 27 de noviembre de 2025
Las llamas devoran el complejo de viviendas

Las llamas devoran el complejo de viviendas AFP

Al menos 44 muertos y 279 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong

Tres personas son acusadas de homicidio involuntario por un fuego que se extendió con rapidez «inusual»

María Rego

María Rego

Miércoles, 26 de noviembre 2025

Comenta

Un enorme incendio devoró ayer buena parte del complejo residencial de Wang Fuk Court, en el norte de Hong Kong, sin que aún se sepa ... con certeza ni su origen ni el número de víctimas en su interior. La última actualización de las autoridades hongkonesas contabilizaba 44 fallecidos -entre ellos, un efectivo del servicio de extinción- y una treintena de heridos, aunque se espera que el balance definitivo sea todavía más trágico, ya que al menos 279 personas se daban por desaparecidas.

canarias7 Al menos 44 muertos y 279 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong