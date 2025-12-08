Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

El seísmo, detectado en aguas al este de la prefectura de Aomori, podría provocar olas de hasta cuatro metros de altura

Jaime Santirso

Pekín

Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:17

Japón ha activado sus alarmas de tsunami en la costa noroeste, provocadas por la detección de un terremoto de magnitud 7,6. El seísmo se ... ha registrado a las 23.15 hora local (15.15 en España) de este lunes, con su epicentro localizado en aguas 70 kilómetros al este de la prefectura de Aomori y a unos 53 kilómetros de profundidad, según ha informado la Agencia Meteorológica de Japón (AMJ).

