Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Japón ha activado sus alarmas de tsunami en la costa noroeste, provocadas por la detección de un terremoto de magnitud 7,6. El seísmo se ... ha registrado a las 23.15 hora local (15.15 en España) de este lunes, con su epicentro localizado en aguas 70 kilómetros al este de la prefectura de Aomori y a unos 53 kilómetros de profundidad, según ha informado la Agencia Meteorológica de Japón (AMJ).

El organismo ha alertado que el oleaje podría alcanzar alturas de unos tres metros en las prefecturas septentrionales de Iwate, partes de Hokkaido y la propia Aomori, donde ya se han observado fluctuaciones de unos 40 centímetros. Las personas afectadas deben desplazarse a zonas elevadas, de acuerdo al protocolo habitual. La AMJ también ha emitido un aviso de menor urgencia para Miyagi y Fukushima.

La zona del terremoto no está muy lejos de donde en marzo de 2011 brotó el seísmo Tohoku, de magnitud 9, la primera de una triple desgracia en cadena: este provocó un tsunami que acabó con la vida de 18.000 personas y el maremoto, a su vez, derivó en el desastre nuclear de la central de Fukushima. Las olas llegaron a alcanzar entonces más de 40 metros de altura en algunos puntos del país.

Amenaza constante

Desde entonces, las autoridades niponas han incrementado las medidas de seguridad. Esto se puso de manifiesto el pasado mes de julio, cuando el terremoto acaecido en la costa este de la península rusa de Kamchatka, de magnitud 8,8, mantuvo al país en vilo durante horas, pese a que solo acabó provocando un oleaje un poco más bravo de lo habitual.

En la última hora se han producido al menos tres réplicas, de magnitud 5,6, 3,6 y 3,9 respectivamente. El Gobierno, entretanto, ha convocado un gabinete de gestión de crisis en la Oficina de la Primera Ministra, Sanae Takaichi.

Ampliar Estanterías y documentos caídos durante el terremoto en la oficina de Kyodo News en Hakodate. Reuters

Japón es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, con un temblor registrado cada cinco minutos. Esto se debe a que el archipiélago está situado sobre el llamado Anillo de Fuego, una zona de volcanes y fosas oceánicas que rodea gran parte del océano Pacífico, origen de un quinto de los terremotos de magnitud superior a 6 a nivel global.

Hay una alta probabilidad, por tanto, de que un terremoto impacte Tokio y zonas colindantes en los próximos años. Un seísmo hipotético de magnitud 7,3 podría dejar hasta 18.000 muertos y daños económicos por valor de 83 billones de yenes (490.000 millones de euros) en el área metropolitana, según una estimación preliminar de las autoridades publicada el pasado viernes.