La escaladora iraní que compitió sin pañuelo en Seúl es detenida al regresar al país persa

La indignación por la muerte de Mahsa Amini, la chica de 22 años que fue detenida por la Policía de la Moral por llevar mal puesto el velo, y la represión del régimen de Teherán en las protestas por lo ocurrido con la joven kurda –que deja más de 200 muertos– traspasa fronteras. La escaladora iraní Elnaz Rekabi habría sido detenida por las autoridades ayatolás, según denunciaron sus compañeros, después de que el pasado domingo participase sin el velo islámico en el campeonato asiático de su disciplina celebrado en Corea del Sur, como muestra de apoyo al movimiento social que ha sumido en el caos al país en las últimas semanas.

Sus compañeros, según recoge la BBC, no han podido ponerse en contacto con la deportista de 33 años desde el domingo y denunciaron que las autoridades le habrían requisado el pasaporte y el móvil. Rekabi habría sido trasladada directamente al Aeropuerto Internacional de Jomeini –dos días antes de la fecha prevista, mañana– para llevarla a la prisión de Evin, en la capital, bajo la orden de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, según el diario 'Iran Wire', que afirma que la mujer accedió a la Embajada iraní en Seúl con la promesa de que la llevarían de vuelta a su país sin ningún problema de seguridad.

El mismo medio indica que las autoridades también han arrestado al hermano de la deportista, David Rekabi, con quien se pusieron en contacto los servicios de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria. La Embajada de Irán en Seúl niega «enérgicamente» las acusaciones y las califica de «noticias falsas». Posteriormente, la delegación publicó en Twitter una imagen de Rekabi con un texto en el que decía que ayer partió rumbo a Irán.

Represión «desproporcionada»

La desaparición de la escaladora ha causado indignación hacia el régimen iraní por parte del círculo cercano de la joven, que no ha podido contactar con ella desde la noche del domingo. No obstante, este martes apareció una nueva publicación en su Instagram en el que alega que su participación sin velo en el campeonato no fue ninguna reivindicación contra el Gobierno ayatolá, sino un accidente. «Debido a una mala organización y a que me llamaron para escalar sin previo aviso, el velo se me cayó involuntariamente», indica el mensaje, en el que se disculpa por «preocupar a todo el mundo».

Mientras, las protestas continúan en Teherán, donde hoy cerca de un centenar de estudiantes se manifestaron ante la facultad de Derecho de la universidad Allameh Tabatabai, aprovechando que en las instalaciones educativas se encontraba pronunciando un discurso el portavoz del Gobierno iraní, Ali Bahadori-Jahromi. Los alumnos gritaron «consignas inapropiadas e inmorales», según la agencia de prensa oficial Irna, que indicó sin más detalle que, tras lo sucedido, el funcionario «se reunió con los estudiantes que protestaban y habló con ellos».

La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por su parte, ha denunciado este martes a las autoridades iraníes por hacer un uso «innecesario y desproporcionado» de la fuerza contra los manifestantes que reclaman en las calles más libertades y derechos. La portavoz de la ONU, Ravina Shamdasani, calificó de «profundamente preocupantes» las infomraciones que dan cuenta de una «incesante respuesta violenta» a las protestas y reclamó la liberación «inmediata» de quienes han sido retenidos en detenciones «arbitrarias».