Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump y Xi Jinping se saludan en el foro asiático. EFE

Xi, ensalzado en Asia como defensor del orden internacional en ausencia de Trump

El líder chino llama a alcanzar una «globalización inclusiva» y propone la creación de una agencia internacional para regular la inteligencia artificial

Jaime Santirso

Gyeongju. Enviado especial

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

La inesperada ausencia de Donald Trump ha convertido a Xi Jinping en el protagonista indiscutible del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), clausurado este ... sábado en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Un episodio que ilustra a la perfección la dinámica imperante en la geopolítica global desde que el presidente estadounidense regresó a la Casa Blanca.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Caso Kárate: el pederasta Torres Baena vuelve a vivir dentro de la prisión
  2. 2 Un móvil y un pasaporte con sangre, junto al cadáver encontrado en la Avenida Marítima
  3. 3 Sin techo pero con esperanza: la historia de Reyes en las calles de El Sebadal
  4. 4 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  5. 5 Un vertido «de apariencia química» mata al 40% de la producción de lubinas de las granjas de Melenara
  6. 6 Libertad provisional para el médico detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta
  7. 7 Canarias no remonta: un año más sigue siendo la comunidad con peor calidad de vida
  8. 8 La noche de Halloween estrella huevos en seis guaguas y dos taxis
  9. 9 La ULPGC cierra la puerta a Vito Quiles: «no autorizará» actos que promuevan la confrontación y provocación
  10. 10

    La ONU da un giro histórico y respalda el plan marroquí para una autonomía en el Sáhara

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Xi, ensalzado en Asia como defensor del orden internacional en ausencia de Trump

Xi, ensalzado en Asia como defensor del orden internacional en ausencia de Trump