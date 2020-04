Así están los niños del resto de Europa

Las mismas condiciones se dan en Bélgica donde además el gobierno recomienda las actividades al aire libre. Acompañados de un adulto los menores pueden salir de casa sólo durante una hora en Francia, eso sí, el paseo está restringido no podrán alejarse más de un kilómetro de la vivienda familiar. Reino Unido tampoco distingue entre adultos y niños, aquí se limita una vez al día la salida pero no el recorrido. Sin prohibiciones de salir a la calle, en Portugal es la población quién se ha autolimitado al máximo las salidas de casa. Desde el 31 de marzo empezaron a experimentar los más pequeños en Italia junto a un adulto, breves paseos cerca de casa, y quedan excluidos los adolescentes salvo que su salida esté justificada. Pero sin duda, los que menos han sufrido la cuarentena son los niños de los Países Nórdicos. Especialmente en Suecia donde la vida se ha mantenido ajena al coronavirus, sus guarderías y escuelas no han cerrado en todo este tiempo, dejando a los padres la decisión de llevarlos o dejarlos en casa.