Venezuela revoca la concesión a Iberia y a otras seis aerolíneas que suspendieron vuelos por escalada militar en el Caribe

El Gobierno de Venezuela cumplió con su amenaza y revocó este miércoles la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales al acusarlas de «sumarse a ... las acciones de terrorismo» promovidas por Estados Unidos, que aumenta la presión en el Caribe donde mantiene su inédito despliegue militar. Horas después de que venciera el plazo otorgado por las autoridades venezolanas a las aerolíneas, que expiraba a las 16:00 GMT (el mediodía en hora local), el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunciaron su decisión, que afecta a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilena-brasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish.

Estados Unidos instó la semana pasada a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a «extremar la precaución» debido al «empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores». La advertencia llegó en medio del despliegue militar estadounidense en la zona para operaciones contra el narcotráfico, que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, insiste tiene como objetivo su derrocamiento.

Las seis compañías ahora afectadas anunciaron entonces la suspensión temporal de sus actividades. El ministerio de Transporte venezolano dio el lunes un plazo de 48 horas para reanudar los vuelos. Cumplido el plazo el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, criticó la alerta de Washington y defendió el derecho «soberano» de Venezuela de decidir cuáles empresas operan en el país caribeño. «Quédense con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad», dijo Cabello antes de agregar entre risas que «ahora, los que están aquí, que vinieron de otros países, se quedan aquí». La suspensión de vuelos ha afectado hasta ahora a más de 8.000 pasajeros de al menos 40 vuelos diferentes, según datos de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Avavit).

En los últimos días se ha evidenciado actividad constante de aviones de combate estadounidenses a pocas decenas de kilómetros de las costas venezolanas, según páginas de rastreo de aeronaves. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, denunció el martes que Estados Unidos «dispone sus armas para la guerra». «Bombarderos, buques, destructores, submarinos, todos equipados con misiles guiados, aviones de combate acercándose a las costas, tratando de intimidar un pueblo», dijo.

El presidente Donald Trump mantiene una postura ambivalente sobre Venezuela, con llamados a diálogo a la vez que asegura estar dispuesto a encontrar una solución al conflicto «de la manera difícil». Entre tanto, Estados Unidos refuerza sus alianzas con países caribeños.

Este miércoles el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, visitó República Dominicana para acordar utilizar los aeropuertos de la isla para la operación «Lanza del Sur» en medio del despliegue antinarcóticos estadounidense en el Caribe. Con siguió un permiso por tiempo limitado su principal aeropuerto y una base aérea para sus operaciones logísticas.

En tanto, el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, se reunió con la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, para discutir la seguridad de la región. Más de una veintena de embarcaciones presuntamente cargadas con droga han sido bombardeadas en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 80 muertes.