El rescate de los mineros atrapados en México durará «de seis a once meses»

Continúan las labores de rescate de los diez trabajadores que quedaron atrapados en una mina en México hace ya tres semanas, el pasado día 3, sin contacto bajo tierra, sin agua ni comida y, en el mejor de los casos, dependiendo de las reservas de aire de alguna bolsa subterránea. Los equipos de emergencia han trabajado constantemente desde entonces para lograr llegar a los obreros, que se encuentran a una profundidad de 34 metros, pero las labores han sido infructuosas hasta ahora. Y no parece que vayan a poder salir en un futuro cercano. El Gobierno azteca ha presentado este jueves a los familiares de los desaparecidos un plan que estipula que el rescate podría tomar «de seis a once meses».

Los allegados están desconsolados por la noticia. «Nos dicen que se tardarían entre seis meses y once meses para sacarlos. Estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no podemos aceptar esto», dijo a la AFP Juani Cabriales, hermana de uno de los mineros atrapados en el yacimiento de Coahuila. No contentos con las palabras recibidas por parte de Laura Velázquez, la coordinadora nacional de Protección Civil, las familias pidieron su renuncia, según recoge el diario 'El sol de México'.

Hace una semana el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador se reunió con las empresas estadounidense Phoenix First Response y alemana DMT para tratar estrategias de rescate. Los especialistas germanos concluyeron, según Velázquez, que los rescatistas deben identificar por dónde entra el agua que mantiene la mina inundada desde hace tres semanas e impide el acceso de los equipos de emergencia. «También hubo coincidencia en el sellado de las entradas de agua, como se tiene planeado, y también continuar con los estudios del río Sabinas y posibles filtraciones de lluvia», agregó.

Este encuentro tuvo lugar cuatro días después de que familiares de los diez mineros culparan de inacción al Gobierno. María Montelongo, hermana de uno de los trabajadores bajo tierra, ha dejado claro que ella no se irá hasta que saquen a su hermano y ha cargado contra las autoridades que permiten que ocurran este tipo de accidentes en los pozos.