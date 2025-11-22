Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Jair Bolsonaro. AFP

La Policía de Brasil detiene a Bolsonaro por un intento de fuga

El Tribunal Supremo deja en prisión preventiva al expresidente al asegurar que trató de romper su tobillera electrónica para huir durante una protesta

Ivia Ugalde

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:36

Todo parecía ser parte de un calculado «plan de fuga utilizando técnicas militares». Eso fue lo que determinó el Tribunal Supremo de Brasil al ordenar ... este sábado a la Policía la detención del expresidente Jair Bolsonaro para su ingreso en prisión preventiva. Las alarmas saltaron pasada la medianoche, hora local, cuando al intentar romper el político ultraderechista la tobillera electrónica que le mantenía confinado en su domicilio desde el pasado 4 de agosto, los agentes detectaron «una violación del equipo de seguimiento del reo».

