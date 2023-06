Uno de los niños rescatados en la selva colombiana: «Mi mamá se murió»

«Mi mamá se murió». Estas fueron las primeras palabras que uno de los cuatro niños rescatados tras pasar 39 días en la selva colombiana espetó a Nicolás Ordóñez Gómes, integrante del equipo de búsqueda. La pequeña, Lesly, no pudo alcanzar a decir nada más que «tengo hambre».

Los niños de la comunidad indígena Muinane, de Puerto Sábalo, viajaban con su madre, Magdalena Mucutuy Valencia, en un avión que se estrelló en la selva. La madre falleció en el accidente, pero los cuatro menores -de 13, 9, 4 años y un bebé que cumplió un año en la selva- lograron sobrevivir solos 39 días, hasta que fueron rescatados.

La televisión pública de Colombia difundió el domingo imágenes inéditas del rescate filmadas con un teléfono móvil. En ellas se ve a los pequeños muy delgados y débiles, el más pequeño en brazos de uno de sus salvadores. Los rescatistas, miembros de la guardia indígena, cantan, fuman tabaco (planta sagrada entre los nativos) y dan gracias con alegría por haberlos encontrado.

«Ella (Lesly) lo único que aclara es que la mamá estuvo cuatro días viva, Antes de morir les dice, tal vez, 'váyanse que ustedes van a mirar quién es su papá, quien sí sabe qué es amor de papá como (yo) se los demostré a ustedes'», declaró a los medios de comunicación el padre de los niños, Manuel Miller Ranoque, en lo que sería el testimonio que le trasladaron sus hijos. La comparecencia se ha producido junto al hospital militar en Bogotá, donde se recuperan los menores de la comunidad huitoto.

Ranoque ha denunciado que el Frente Carolina Ramírez de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia le ha amenazado de muerte. «Me está buscando para matarme. Tengo amenazas porque para ellos soy un objetivo. Yo sé que esas personas descaradas pueden comenzar a presionarme con mis hijos y eso nunca lo voy a permitir», ha explicado Ranoque.

El hombre, quien ejerce además como gobernador de la comunidad uitoto Los Monos, ha asegurado que presuntos miembros de este grupo le amenazaron abiertamente y asegura estar en posesión de audios que lo demuestran. Por este motivo huyó de su comunidad un mes antes del accidente. «Ellos tienen interés económico y mientras uno no se acoja a lo que ellos digan, uno es un enemigo para ellos. Que me van a buscar directamente aquí, que me van a mandar a una persona directamente aquí», ha relatado.

Ranoque ha pedido además «una vivienda digna» para él y sus hijos. «Necesito garantizarles el estudio a mis hijos. Necesito la seguridad de mi vida y la de mis hijos», ha apelado. Por otra parte, Ranoque ha expresado su malestar por el hecho de que las autoridades visitaran con cámaras el Hospital Militar Central de Bogotá en el que están ingresados sus hijos y ha pedido a la prensa no publicar más imágenes de los menores. El sábado, el presidente Gustavo Petro y varios oficiales militares visitaron a los niños en el hospital y publicaron las imágenes.

Ayudas

Además, Ranoque se ha lamentado porque no ha tenido ayudas durante el tiempo de la búsqueda que ha pasado en la selva y porque muchas personas que colaboraron ahora le piden dinero porque piensan que las autoridades le han dado una importante suma.

«Presidente respete nuestros principios como pueblo indígena. Espero que indemnice a todos los compañeros que estuvieron en la búsqueda. La verdad, yo no tengo ni un solo recurso para siquiera darles un tinto a mis compañeros», ha apuntado.