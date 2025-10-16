Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 17 de octubre de 2025
Las manifestaciones acabaron con episodios de violencia. Reuters

Un muerto y cien heridos en las protestas contra el Gobierno de Perú

Hartos de la corrupción y la inseguridad, jóvenes de la generación Z exigen un Ejecutivo de transición hasta las elecciones de 2026

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:34

Comenta

Perú vive en un golpe de Estado permanente. Ha tenido siete gobiernos en diez años. Muchos de sus últimos presidentes están en la cárcel condenados ... por corrupción. La inseguridad en las calles resulta insoportable. Y los jóvenes, la generación Z, se han hartado. Desde septiembre se repiten las manifestaciones contra el Gobierno. Primero contra la presidenta Dina Boluarte, que tuvo que dejar su cargo acorralada por los escándalos y la falta de medidas contra la violencia. Ahora, las concentraciones son contra el Ejecutivo de su sustituto, el conservador José Jerí, absuelto por falta de pruebas en un juicio por violación. En la última manifestación, el miércoles, falleció un rapero de 32 años, Eduardo Ruiz. Varios testigos aseguran que fue asesinado por un policía encubierto. La Fiscalía ha abierto una investigación. Además, hubo cerca de cien heridos. «¡Queremos vivir, no morir!», coreaban los componentes de las protestas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
  2. 2 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  3. 3 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  4. 4 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  5. 5 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas
  6. 6 La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»
  7. 7 Lanzan dos cócteles molotov contra el coche particular de un guardia civil en Fuerteventura
  8. 8 La Guardia Civil resuelve en pocas horas una violenta pelea con un herido grave en Santa Lucía de Tirajana
  9. 9 Hallan muerto a un hombre en su vivienda de Arrecife junto a su perro tras varios días sin dar señales de vida
  10. 10 Los trabajadores del Grupo Anfi se vuelcan con una compañera tras sufrir un infarto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un muerto y cien heridos en las protestas contra el Gobierno de Perú

Un muerto y cien heridos en las protestas contra el Gobierno de Perú