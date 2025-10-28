'Melissa' inunda y deja incomunicadas y sin luz grandes zonas de Jamaica

El huracán 'Melissa' azotó este martes Jamaica como una de las tormentas más poderosas del Atlántico que ha tocado tierra desde la existencia de registros. ... Produjo lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y vientos de casi 300 kilómetros por hora, solo 8 kilómetros por hora menos que el récord en este tipo de temporales. El huracán de categoría 5 -la máxima-, tocó tierra en el suroeste de la isla y entró por la zona cercana a New Hope.

A última hora de este martes, tres personas habían muerto y otras trece se encontraban heridas. Todas ellas fallecieron en medio de las primeras señales de la tormenta. Dos ciudadanos fueron aplastados por la caída de árboles y el tercero resultó electrocutado. Con ellos, eran siete los fallecidos a causa de 'Melissa' después de haber cruzado Haití y República Dominicana, donde se contabilizó además un desaparecido. Anoche la tormenta se dirigía hacia Cuba y las autoridades advirtieron de que se tardarán «días o incluso semanas» en hacer balance de los daños personales y materiales.

En realidad, anoche no se sabía con precisión si los refugios habían aguantado ni cómo las localidades costeras soportaron el impacto. Grandes zonas se hallaban incomunicadas. Al paso de 'Melissa' los cortes de electricidad, telefonía e internet fueron generalizados y afectaron a unas 250.000 personas. Muchas comunidades costeras del sur, como St Catherine, St Elizabeth y Westmoreland sufrieron graves inundaciones por las extremas marejadas, que registraron olas de entre cuatro y nueve metros de altura. Los ríos se desbordaron y el Servicio Meteorológico estimó acumulaciones de lluvia de entre 38 y 76 centímetros por metro cuadrado. «Muy pocas estructuras pueden soportar un huracán de esta categoría», dijo Evan Thompson, director principal de este departamento. Las autoridades instaron a los jamaicanos a no salir de sus hogares y se refirieron a la devastadora tormenta como «una situación extremadamente peligrosa y potencialmente mortal».

This is in Mandeville, Manchester, Jamaica as Hurricane Melissa moves through.pic.twitter.com/pveUpoXdsl — Massimo (@Rainmaker1973) October 28, 2025

Al tocar tierra, sin embargo, 'Melissa' disminuyó ligeramente su fuerza y los vientos máximos sostenidos pasaron de 295 a 265 kilómetros por hora. A pesar de este modesto debilitamiento, la tormenta continuó siendo un ciclón monstruoso y las rachas huracanadas se extendieron hasta 45 kilómetros más allá de su núcleo. Los vientos con fuerza de tormenta tropical llegaron a sentirse a 315 kilómetros.

El ministro de Cambio Climático, Matthew Samuda, aseguró que el huracán «ha tenido un efecto catastrófico en Jamaica», con grandes destrozos. «Estamos monitoreando la situación muy cuidadosamente y esperamos que las situación amaine ligeramente para que los equipos de rescate puedan salir al auxilio».

Balance temprano Las autoridades informan de «innumerables» carreteras cortadas, edificios destrozados y árboles arrancados

El Caribe La Armada de EE UU retiró ocho buques de guerra que estaban en la ruta de la tormenta

Samuda señaló que todas las regiones de la isla habían sido «inundadas por las lluvias» y que las autoridades estaban recibiendo continuos informes de «infraestructuras públicas gravemente dañadas, hospitales y lugares de resguardo», así como muchos hogares «inundados». Puentes y carreteras quedaron inutilizados por el agua, incluidas algunas vías que daban acceso a zonas remotas, según informó la Agencia Nacional de Obras de Jamaica.

En dirección a Cuba

«Alrededor del 70 % de la población de la isla vive a menos de cinco kilómetros del mar», explicó el ministro y argumentó que, a pesar de que se hicieron previsiones y se llevaron a cabo planes de emergencia antes de la llegada del ciclón, «son limitadas las cosas que pueden hacerse para prepararse ante una tormenta de esta naturaleza». «Se trata de una situación muy delicada», subrayó.

Early Tuesday, Hurricane Melissa became stronger than Hurricane Katrina.



Melissa's minimum central pressure reached 901 hPa.



The storm is now about 70 miles south of Jamaica's southwestern coast as weather conditions deteriorate across the country. pic.twitter.com/W06ilfztuh — Ben Noll (@BenNollWeather) October 28, 2025

A primeras horas de la tarde, varias comunidades se encontraban aisladas por las lluvias torrenciales y las fuertes ráfagas de viento habían cortado algunas de las carreteras. Siete ciudades costeras, entre ellas Kingston y Port Royal, fueron desalojadas con antelación. Las autoridades instaron a la población a acudir a los refugios hasta el último momento, ya que la mayoría de los ciudadanos prefirió quedarse en sus casas. Dos horas antes de que el temporal azotase el litoral, solo 6.000 personas habían acudido a los 881 centros habilitados en la isla. Las autoridades calcularon que unos 50.000 habitantes podrían sufrir graves consecuencias, pero que hasta 1,5 millones de personas llegarían a verse afectadas.

Hurricane Melissa is Hitting Jamaica Hard… pic.twitter.com/QECHkrCMP9 — 𝕰𝖒𝕲 (@Emilio2763) October 28, 2025

La alerta es general en todo el Caribe. Cuba, donde se esperaba la llegada de 'Melissa' esta madrugada pasada, desalojó este martes a 900.000 ciudadanos. En Bahamas también se ha puesto en marcha un plan de emergencia. E incluso Estados Unidos retiró ocho buques de guerra -destinados a la reciente lucha contra el narcotráfico emprendida por Donald Trump en aguas caribeñas- que se encontraban en la ruta del ciclón y vació la base militar de Guantánamo.