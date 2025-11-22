Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un avión de Iberia en pleno despegue. EFE

Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras el aviso de EE UU a las aerolíneas

La compañía procederá a valorar la situación en el país para decidir cuándo retomará sus operaciones

T. Nieva

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:14

Iberia ha decidido este sábado cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela. La aerolínea tenía su primer vuelo previsto para este lunes 24 de noviembre. Según ... informan fuentes de la propia compañía, esta procederá a valorar la situación en el país para decidir cuándo retomará sus operaciones.

