Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 30 de octubre de 2025
Vista aérea de las inundaciones tras el paso del huracán Melissa por Jamaica. Reuters

El huracán 'Melissa' deja 48 muertos a su paso por el Caribe

Tras su devastador efecto en Haití y Jamaica, donde se cayó el sistema eléctrico, comenzó a perder fuerza al tocar el sureste de Cuba

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:30

Comenta

La naturaleza ha vuelto a cebarse con el país más pobre del hemisferio occidental, Haití, donde este miércoles un devastador huracán de categoría 5 había ... dejado ya al menos 40 muertos, entre ellos varios niños. Decenas de personas seguían desaparecidas, mientras continuaba la evacuación masiva en medio de la lluvia, por lo que se espera que la cifra aumente.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta
  3. 3 Juicio al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido: declara la concejala Inmaculada Medina
  4. 4 Violenta pelea en Telde: una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque Arnao
  5. 5 La Guardia Civil de Las Palmas realiza un simulacro en un centro comercial de Gran Canaria
  6. 6 La Aemet confirma que Canarias se libra del tren de borrascas y los modelos ya apuntan a una subida de temperaturas
  7. 7 El PP se recompone en El Hierro: dimite su presidente tras la marcha de los concejales
  8. 8 Truco o multa en Halloween: Guaguas se escuda en la Policía para evitar los ataques con huevos y piedras
  9. 9 Los residentes en complejos rechazan el plan de Turismo y abren la vía a una abultada litigiosidad
  10. 10

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El huracán 'Melissa' deja 48 muertos a su paso por el Caribe

El huracán &#039;Melissa&#039; deja 48 muertos a su paso por el Caribe