Directo El fiscal general niega todos los cargos de revelación de secretos en el inicio del juicio
Bomberos trabajan en la extinción del incendio en el supermercado de la ciudad mexicana de Hermosillo. EFE

Una explosión en un supermercado del norte de México deja 23 muertos

Las autoridades apuntan que el suceso ocurrido en una tienda de la cadena Waldo's habría sido «accidental»

T. Nieva

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:27

La explosión en un supermercado de la cadena Waldo's dejó este domingo 23 muertos, «entre ellos varios menores de edad», y 11 heridos en ... la ciudad mexicana de Hermosillo, ubicada en el norteño Estado de Sonora. Así lo informó en un vídeo el gobernador de la región, Alfonso Durazo, quien precisó que los lesionados están siendo atendidos en diferentes hospitales de la localidad.

