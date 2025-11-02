Una explosión en un supermercado del norte de México deja 23 muertos

La explosión en un supermercado de la cadena Waldo's dejó este domingo 23 muertos, «entre ellos varios menores de edad», y 11 heridos en ... la ciudad mexicana de Hermosillo, ubicada en el norteño Estado de Sonora. Así lo informó en un vídeo el gobernador de la región, Alfonso Durazo, quien precisó que los lesionados están siendo atendidos en diferentes hospitales de la localidad.

«He ordenado una investigación exhaustiva y transparente para establecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades que correspondan», añadió Durazo. En cualquier caso, la Secretaría de Seguridad Pública local descartó que el siniestro haya sido «un ataque» o un «evento relacionado a una actitud violenta» en contra de civiles. La presidenta, Claudia Sheinbaum, expresó en la red social X sus condolencias «a las familias y seres queridos de las personas fallecidas».

La Fiscalía de Sonora precisó en un comunicado que el suceso fue «accidental» y que se investiga si la causa pudo ser un «transformador -un aparato que modula el voltaje eléctrico- que se encontraba en el interior del establecimiento comercial». «Hasta el momento no tenemos ningún indicio que nos haga presumir que el incendio fue de naturaleza intencional», remarcó Gustavo Salas, fiscal general de la ciudad.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Waldo's lamentó «profundamente» lo ocurrido en la tienda y expresó su «solidaridad con las personas afectadas y sus familias». También prometió colaborar en las pesquisas «de manera transparente y responsable».