Albares tilda de «lamentable» la reacción del PP al asalto en Brasil

Las cuatro horas de caos e incertidumbre tras el asalto de cientos de seguidores de Bolsonaro a los tres poderes del estado del estado en Brasil en protesta por el retorno de Lula da Silva al poder ha provocado una cascada de reacciones entre los principales dirigentes de la política española. Aunque ni siquiera la condena al asalto a los edificios de los Tres Poderes del Estado brasileño protagonizado por los seguidores del expresidente ultraderechista ha evitado la bronca entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.

Ayer por la noche mismo la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aludía a lo acaecido en el país latinoamericano y recordaba la supresión que ha llevado a cabo el Gobierno del delito de sedición en el Código Penal en nuestro país -asegurando que si lo mismo sucede en España se trataría solo de un delito de desórdenes públicos-. Algo a lo que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha respondido esta mañana tildando la reacción de los populares de «lamentable». «Me ha preocupado mucho que le principal partido de la oposición, en su primera manifestación pública, no tenga nada que decir con respecto a la democracia en Brasil. Que no tenga nada que decir respecto a la ultraderecha y los movimientos ultraderechistas. Como ciudadano español me parece lamentable que se intente cuestionar la legitimidad del presidente del Gobierno».

Albares cree que el asalto a la sede del Congreso, Presidencia y el Tribunal Supremo en Brasil de este domingo sigue un patrón «prácticamente idéntico» al asalto al Capitolio y advierte del riesgo de que los movimientos ultraderechistas con «rastro trumpista» se extiendan por el mundo: «El no querer reconocer unos resultados claros y democráticos tras una votación y que han sido ratificados por la autoridad competente».

En la misma línea se ha pronunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien esta mañana ha trasladado su apoyo a las instituciones democráticas brasileñas y ha advertido que «la mayor amenaza que tiene la democracia es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo». «Los métodos se repiten en todos los países que sufren estos movimientos».

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, manifestó ayer el apoyo de su formación al pueblo brasileño y realizó un llamamiento al «inmediato restablecimiento del orden constitucional» sin ceder ante los «populismos». «No se puede ceder ante los populismos y la radicalidad, que intentan socavar el respeto a las instituciones, la democracia y las libertades públicas», ha publicado en un mensaje en Twitter el líder 'popular'. Un mensaje que el líder gallego realizó poco después de la polémica suscitada por la portavoz del PP.