Alemania estudia volver a la normalidad

La Leopoldina, como se denomina a la Academia Nacional de las Ciencias en Alemania, ha aconsejado un pronto retorno a la normalidad en el país, la reactivación de la economía, la reapertura de los centros educativos, pero también paso a paso de los comercios y la hostelería. Todo ello bajo una serie de condiciones para evitar un rebrote de la epidemia de coronavirus y una segunda y fatal oleada de contagios. Titulado ‘Superar la crisis de manera sostenible’, su informe de 19 páginas, publicado ayer, contempla los aspectos médicos, económicos, psicológicos y constitucionales de las restricciones dictadas por el Gobierno y ofrece consejos concretos para aliviar esas medidas. El documento es fundamental con vistas a la reunión de mañana de la canciller federal, Angela Merkel, con los primeros ministros de los 16 Estados federados para decidir cómo seguir afrontando la pandemia.

Uso generalizado de mascarillas, guardar una distancia prudencial mínima de dos metros entre las personas, también en los lugares de trabajo, procurar esas distancias en los transportes públicos, mantener el trabajo en casa mientras sea posible, realizar test sistemáticos de infección e inmunidad entre la población y poner en funcionamiento cuanto antes aplicaciones de alerta para teléfonos inteligentes son algunos de los consejos de los 26 científicos que han elaborado el informe.

Entre ellos figuran el presidente del consejo económico asesor de los Cinco Sabios, Lars Feld, la profesora de ética Claudia Wiesemann, el sociólogo Armin Nassehi o el filósofo jurídico Reinhard Merkel. «Pretendemos en este acalorado debate político asumir una posición básica serena y equilibrada que muestre a los ciudadanos una perspectiva optimista», subrayó Gerald Haug, paleoclimatólogo y presidente de la Leopoldina.

El principio fundamental debe ser «la protección de cada persona como individuo» de todo contagio de coronavirus, señaló Haug, para el que «debemos evitar a cualquier precio una segunda oleada de infecciones». «La regla básica debe seguir siendo mantener las normas de higiene y distanciamiento que hemos aprendido». Los expertos demandan del Gobierno que elabore de urgencia una estrategia de salida del parón, también «por motivos constitucionales». Si el número de nuevas infecciones se mantiene estable y a niveles bajos, si se puede atender clínicamente a pacientes normales e infectados por coronavirus y si la gente sigue respetando las normas de higiene, nada impide normalizar la vida pública, reabrir el comercio y la hostelería y reactivar «el tráfico normal de personas en los negocios y las instituciones».

Los científicos presionan sobre todo para reanudar «lo antes posible» las actividades escolares, ya que el estudio en casa no hace sino acentuar la ya de por sí fuerte desigualdad social en la Educación. Y piden que se empiece por las escuelas de enseñanza básica y seguir inmediatamente con las de bachillerato, siempre en clases reducidas de no más de 15 alumnos, todos protegidos por mascarillas. Sin embargo, el semestre universitario de verano recién iniciado debe seguir celebrándose en lo posible de manera virtual. Pero también aconsejan mantener cerradas hasta después del verano las guarderías, ya que los más pequeños no saben utilizar mascarillas y suponen un grave peligro de contagio para sus progenitores y abuelos.