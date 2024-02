«Vengan al carnaval, pero no en patera»: el comentario de Pepe Benavente del que todo el mundo habla

«Es una pasada, el carnaval de Canarias es lo más grande que tenemos, invito a todo el mundo a venir, pero que no vengan en patera, vengan en avión, que es una pena». Así de contundente se ha mostrado Pepe Benavente en una entrevista realizada en Televisión Canaria durante la emisión de un evento del carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Muchísimas personas no han dudado en responder al comentario del artista tinerfeño en redes sociales: «Esta faltada de Pepe Benavente no la veía venir...», «Nunca me ha caído bien Pepe Benavente...» o «¿Cuántos pisos en alquiler vacacional creen que tendrá Pepe Benavente?», le reprocharon.

Estas palabras de Benavente se encuadran en un contexto de crisis migratoria en el archipiélago canario. Según datos del Ministerio del Interior, el año 2023 cerró con un «récord histórico» de llegadas, ya que emprendieron la Ruta Canaria 39.910 personas.

Además, la tónica se mantiene en este 2024, ya que solo en enero llegaron a las islas 7.210 personas, lo que supone un 1.184% más con respecto al mismo periodo de 2023, en el que arribaron 566 personas.

Algunos de los comentarios en redes:

Que dice Pepe Benavente que vengan a visitar los carnavales canarios, “pero que no vengan en pateras”, en un lamentable ejercicio de frivolidad, eso de entrada. Otro de esos ídolos de barro que abundan en nuestra tierra. — Alberto (@Darias35) February 18, 2024

No hay duda respecto del menosprecio, clasismo y racismo de Pepe Benavente en sus deplorables palabras. Cuando dice q vengan en avión los q vienen en patera, da a entender q los emigrantes prefieren poner en riesgo su vida por vicio. Un menosprecio a quienes huyen d la pobreza. — Julio Concepción (@JulioCo76798696) February 19, 2024