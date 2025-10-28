Las raíces canarias de Mikel Merino: «De pequeño siempre quería comer gofio» Miguel Merino recuerda cómo fueron los primeros años de vida de su hijo en Gran Canaria, coincidiendo con su etapa como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas

David Rodríguez Medina Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 16:59 Comenta Compartir

La exitosa carrera futbolística de Mikel Merino, actual jugador del Arsenal F.C. e internacional absoluto con la selección española, comenzó a fraguarse desde que era un niño y paseaba por el paseo de Las Canteras. Recientemente su padre, Miguel Merino, quien jugó en la Unión Deportiva Las Palmas en las temporadas 97-98 y 98-99, recordó en el podcast 'losfulanos' cómo fueron los primeros años de su pupilo viviendo en Gran Canaria. «En la guardería siempre desayunaban leche con gofio», cuenta Merino.

Tal fue la influencia de la isla para el jugador y el gran gusto que le cogió al alimento típico de las islas que «cuando volvimos a Pamplona me preguntaba: ¿dónde está el gofio?», relata el exjugador del conjunto canario, quien añade que «de pequeño siempre quería comer gofio». En la tertulia también comenta que, pese a que no quiso en un primer momento regalarle un balón para no influenciarle, «enseguida vimos que le quitaba los balones a los niños o que cuando íbamos paseando por la Avenida Marítima o por la playa de Las Canteras le daba patadas a todas las pelotas que veía«, recuerda con añoranza Merino.

Con la efervescencia de su pasión por el fútbol, Mike Merino comenzó, con tan solo dos o tres años, a ir al Estadio Insular con la camiseta de la UD y «cantaba el pío pío como un canarión más», cuenta. Todo ello demuestra que los primeros recuerdos futbolísticos del exjugador de la Real Sociedad se dieron en la isla, con la Unión Deportiva Las Palmas como elemento inicial de una carrera repleta de éxitos.

Temas

UD Las Palmas