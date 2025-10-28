Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mikel Merino, junto a su padre Miguel Merino, cuando éste era jugador de la Unión Deportiva Las Palmas en las temporadas 97-98 y 98-99.
Mikel Merino, junto a su padre Miguel Merino, cuando éste era jugador de la Unión Deportiva Las Palmas en las temporadas 97-98 y 98-99. C7

Las raíces canarias de Mikel Merino: «De pequeño siempre quería comer gofio»

Miguel Merino recuerda cómo fueron los primeros años de vida de su hijo en Gran Canaria, coincidiendo con su etapa como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas

David Rodríguez Medina

David Rodríguez Medina

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 28 de octubre 2025, 16:59

Comenta

La exitosa carrera futbolística de Mikel Merino, actual jugador del Arsenal F.C. e internacional absoluto con la selección española, comenzó a fraguarse desde que era un niño y paseaba por el paseo de Las Canteras. Recientemente su padre, Miguel Merino, quien jugó en la Unión Deportiva Las Palmas en las temporadas 97-98 y 98-99, recordó en el podcast 'losfulanos' cómo fueron los primeros años de su pupilo viviendo en Gran Canaria. «En la guardería siempre desayunaban leche con gofio», cuenta Merino.

Tal fue la influencia de la isla para el jugador y el gran gusto que le cogió al alimento típico de las islas que «cuando volvimos a Pamplona me preguntaba: ¿dónde está el gofio?», relata el exjugador del conjunto canario, quien añade que «de pequeño siempre quería comer gofio». En la tertulia también comenta que, pese a que no quiso en un primer momento regalarle un balón para no influenciarle, «enseguida vimos que le quitaba los balones a los niños o que cuando íbamos paseando por la Avenida Marítima o por la playa de Las Canteras le daba patadas a todas las pelotas que veía«, recuerda con añoranza Merino.

Con la efervescencia de su pasión por el fútbol, Mike Merino comenzó, con tan solo dos o tres años, a ir al Estadio Insular con la camiseta de la UD y «cantaba el pío pío como un canarión más», cuenta. Todo ello demuestra que los primeros recuerdos futbolísticos del exjugador de la Real Sociedad se dieron en la isla, con la Unión Deportiva Las Palmas como elemento inicial de una carrera repleta de éxitos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  3. 3 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  4. 4 «¿La clave de nuestro éxito? Tener los precios más bajos de Canarias y esto es un hecho, no un eslogan»
  5. 5

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  6. 6 Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife
  7. 7 El Cabildo exige a Las Palmas de Gran Canaria que le devuelva el dinero para el campo de béisbol de La Minilla
  8. 8 El Puerto de la Luz dota de un nuevo cuartel «moderno y funcional» a la Guardia Civil
  9. 9 Un hombre muere tras una caída accidental y golpearse en el suelo en el Lomo Los Frailes
  10. 10 Josep Martínez, exportero de la UD Las Palmas, atropella mortalmente a un anciano en Italia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las raíces canarias de Mikel Merino: «De pequeño siempre quería comer gofio»