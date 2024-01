Ortega, la nueva promesa canaria de la música

Victoria Acosta Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de enero 2024, 12:27 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La nueva cantante Ortega nos comenta qué le llevó a tener interés por cantar. «Yo de pequeña veía las batallas de rap con mi familia, entonces en el colegio me ponía a hacer batallas de rap con mis amigos y fui tomándomelo como un hobby, hasta tal punto que, como a mí me gusta expresar mis sentimientos, escribía canciones». A partir de eso se dio cuenta que la música le movía bastante y quería tomárselo en serio, pero no se atrevía. «Cuando empecé a escribirlas, me lo fui tomando un poco más en serio, pero nunca lo decía. Puedes llegar a pensar que la gente se puede reír de ti y te cuesta más contarlo. Finalmente en un viaje se lo conté a mi primo, le enseñé mis canciones y él, casualmente, tenía un amigo que era productor y me lo presentó. Al fin y al cabo este hecho fue una facilidad para mí, al tener la posibilidad de conocer un estudio y una compañía».

Ortega, durante un concierto. C7 Además nos cuenta cómo han sido sus primeros pasos con la discográfica, «comencé a grabar mis primeras canciones, y en la segunda canción me ofreció un contrato de dos años para su discográfica. Empecé a grabarlas hace no más de tres meses y empecé a sacarlas hace dos meses». Su entorno ha cambiado rodeándose de personas que le ayudan a avanzar, «sí es verdad que me he alejado más de ciertas personas y estoy compartiendo más tiempo con otras que le gustan las mismas cosas que a mo y son por así decirlo de la misma burbuja en el ambito musical». En cuanto a las preguntas de cuántas canciones ha sacado, por qué se llaman así y de qué van, ha comentado lo siguiente: «Ahora mismo tengo dos en todas las plataformas digitales; una se llama 'Lágrimas (Zzz)' y la otra 'Que Ironía', ambas son románticas, pero espero que la gente se las tomen también como canciones bailables. La primera que saqué fue en noviembre y se llama así porque me inspiré en una pareja que había roto su relación, y la chica, como había sufrido bastante en esa relación al principio dice 'y si la última vez, derramaste esa lágrima por el bobo aquel' entonces esa frase me sirvió de base para elegir el título. Marta y Victoria en las instalaciones de CANARIAS7. Arcadio Suárez Lo de Zzz es por el nombre de la chica; se podría decir que es dedicada. La segunda canción trata de cuando estás enamorada de una persona que lo pasó mal en el pasado y estás intentando que confíe en tí, y bueno, el título es por el estribillo». También se le preguntó cómo se describiría a ella misma como cantante y cómo le gustaría describir a su yo del futuro: «si me tuviera que describir con una palabra creo que diría enérgica. En un futuro espero que me tomen por una persona constante pero a la vez amable». Quevedo, el ejemplo a seguir Pero como cualquier persona tiene sus fuentes de inspiración, que en su caso son los cantantes canarios, «obviamente, yo creo que para cualquier canario es Quevedo, pero también me gusta mucho Lucho RK y La Pantera. Todo estos canarios del mundillo de la música me gustan mucho». Nos habla de su principal meta, afirmando que «mi meta es poder vivir de la música, sé que es complicado pero se puede. Esto lo veo como un buen reto el cual estoy muy ilusionada». Una de sus bonitas memorias que le animan a seguir adelante fue la frase que le dijeron en un concierto: «En el último concierto que me invitaron, que fue en 'La Biblioteca' (una discoteca de Vegueta) fui con Pablo Rodríguez y cuando terminé de cantar me dijo: esta niña es presente y futuro de la isla, y cuando estoy de bajona y no siento que estoy segura al hacer algo, recuerdo esta frase y me motiva. Además, yo antes de hacer música lo esuchaba y para mí es un referente, y que tu referente te diga eso es muy bonito».