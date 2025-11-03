¿Se muda Isabel Pantoja a Gran Canaria? El cotilleo del día en la prensa rosa La tonadillera se encuentra inmersa en un proceso artístico y creativo, con la mirada puesta en un posible regreso a los escenarios

En los próximos días, Anabel Pantoja podría recibir una visita muy especial en el sur de Gran Canaria. Según informa el periodista Kike Calleja y recoge la web Egos, Isabel Pantoja estaría haciendo las maletas para alejarse de la presión mediática de la Península y refugiarse temporalmente en el archipiélago canario.

La tonadillera se encuentra inmersa en un proceso artístico y creativo, con la mirada puesta en un posible regreso a los escenarios y el lanzamiento de un nuevo proyecto musical que, según apuntan las fuentes, estaría muy cerca de ver la luz.

Su estancia en Gran Canaria se prevé temporal, ya que serviría como escala antes de iniciar una nueva etapa vital en la isla caribeña de República Dominicana. Esta decisión, según el medio citado, cuenta con el respaldo y la «fidelidad absoluta» de su hermano Agustín.

En esta nueva etapa, sus hijos, Isabel y Kiko, no tendrían cabida —al menos por el momento— en la vida de la artista, que parece decidida a tomar distancia y centrarse en su bienestar personal y profesional.

El patrocinio del Cabildo de Gran Canaria

Esta noticia coincide con el dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas hace unos días, en el que se aclara que el Cabildo de Gran Canaria no cometió irregularidad alguna en el contrato de patrocinio de la gira de la cantante Isabel Pantoja.

La denuncia había sido presentada por el grupo del Partido Popular, pero el órgano fiscalizador concluyó que no existen hechos que constituyan responsabilidad contable ni motivos para iniciar procedimiento alguno.

La teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, María Luisa de la Hoz García, explicó que «no se puede deducir la existencia de hechos constitutivos de responsabilidad contable que hayan de dar lugar a la incoación de procedimiento encaminado a su exigencia».

Tras conocerse el dictamen, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, criticó duramente la denuncia interpuesta por la portavoz popular Pepa Luzardo, calificándola de «irresponsable». Además, señaló que este tipo de acusaciones públicas generan sospechas infundadas sobre el trabajo de los profesionales que integran la institución insular.