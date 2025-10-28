Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El equipo del restaurante Fuji posa junto al actor John Travolta. Fuji Las Palmas

'Mareas negras' trae a John Travolta al Fuji en Gran Canaria

El actor estadounidense se encuentra en la isla para el rodaje de un thriller de acción

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 28 de octubre 2025, 09:26

Comenta

El célebre actor John Travolta ha hecho una pequeña pausa en medio del rodaje de 'Mareas Negras' para degustar la cocina japonesa del restaurante Fuji, en Las Palmas de Gran Canaria. El local también acogió el pasado mes a Samuel L. Jackson, según una foto publicada en la cuenta de Facebook del chef Miguel Martínez, y ahora le ha tocado el turno al protagonista de 'Grease'.

«Muchísimas gracias por haber compartido en Fuji ,estos maravillosos momentos ha sido un grandísimo placer haberte conocido John Travolta. Maravillosa persona», agradecía Martínez en otra publicación.

El actor se encuentra en la isla desde septiembre trabajando en la producción dirigida por Renny Harlin que ha rodado en localidades como Sardina del Norte (Gáldar), atrayendo atención internacional.

