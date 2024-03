Kate Middleton anuncia que tiene cáncer

Kate Middleton tiene cáncer y está en tratamiento con quimioterapia. Así lo ha anunciado la princesa de Gales en un vídeo difundido en la tarde de este viernes por el palacio de Kensington. Durante su comparecencia, en la que ha mostrado su confianza en su recuperación, ha explicado que el cáncer se lo detectaron tras la operación abdominal a la que se sometió el pasado mes de enero.

«En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que debería someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento», explica en el vídeo en el que reconoce que han sido unos meses «increiblemente difíciles». «Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia».

La princesa de Gales explica que a pesar de que le ha llevado tiempo recuperarse de la operación para poder empezar el tratamiento para el cáncer, lo más importante ha sido explicarle a sus hijos George, Charlotte y Louis para asegurarles «que voy a estar bien».

Tras agradecer de manera explícita y directa el apoyo que ha recibido del príncipe de Gales al asegurar que tenerlo a su lado «es una gran fuente de consuelo y tranquilidad», ha pedido que se respete su privacidad para poder continuar con el tratamiento. «Esperamos que comprendáis que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo», ha zanjado en un vídeo en el que ha tenido también palabras de apoyo para «todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos aquellos que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no perdáis la fe ni la esperanza».

En enero, cuando anunciaron la operación, la familia real británica anunció que daría información de la princesa cuando hubiera un cambio significativo en su estado de salud. Sin embargo, a raíz de la publicación de una fotografía de la princesa con sus hijos a principois de marzo, que resultó estar manipulada, levantaron las primeras sopechas sobre la salud de Middleton. Las especulaciones sobre un problema mayor de salud y el hermetismo de la familia real hicieron aumentar la preocupación sobre la princesa.